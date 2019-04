Oprava cesty medzi Sencom, Viničným a Pezinkom je v poslednej fáze

Práce sa týkajú úseku mimoúrovňovej križovatky v katastrálnom území Pezinka. Dokončené majú byť do nedele (5. 5.).

Bratislava 29. apríla (TASR) – Rekonštrukcia cesty II. triedy medzi Sencom, Viničným a Pezinkom je v poslednej, šiestej fáze. Práce sa týkajú úseku mimoúrovňovej križovatky v katastrálnom území Pezinka. Dokončené majú byť do nedele (5. 5.).



"Robíme všetko pre to, aby bola cesta opravená, vynovená v stanovenom termíne a prispela ku kvalitnejšej doprave. V tejto finálnej fáze opravujeme križovatku ciest na konci Pezinka, na odbočke na Pezinskú babu," priblížil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Práce na poslednej etape sa začali 24. apríla a potrvajú do spomínaného 5. mája. Súvisia s obnovou povrchu vozovky, pričom sú rozdelené na viacero samostatných etáp. Dôvodom je zachovanie prejazdnosti vo všetkých smeroch mimoúrovňovej križovatky. Poslednou úpravou spojenou s revitalizáciou predmetného úseku bude osadenie trvalého dopravného značenia.



"Súčasťou bude zriadenie dočasnej svetelnej signalizácie v mieste čerpacej stanice Slovnaft v úseku diaľnice D1 – mesto Senec, so zvýšením plynulosti dopravy a zachovania bezpečnosti na predmetnom úseku," podotkol kraj. Vodičov preto prosí o rešpektovanie dopravného značenia, ohľaduplnosť a zvýšenú opatrnosť.



S rekonštrukciou cesty sa začalo vlani v septembri.