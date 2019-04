Opravili cestu III. triedy medzi Veľkou a Malou Tŕňou

Rekonštrukcia by mala prispieť k rozvoju vinohradníckeho turizmu.

Košice 30. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) dokončil opravu cesty III. triedy v dĺžke 2,5 kilometra v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Komplexná rekonštrukcia sa týkala úseku medzi obcami Veľká Tŕňa a Malá Tŕňa a úseku za Malou Tŕňou v okrese Trebišov. Práce trvali pol roka, informovala v utorok hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Činčárová.



Rekonštrukcia by mala prispieť k rozvoju vinohradníckeho turizmu, myslí si predseda KSK Rastislav Trnka. "Táto lokalita je súčasťou Tokajskej vínnej cesty, kde sa nachádzajú unikátne tufové pivnice. Okrem toho mnohé kostolíky v obciach vínnej cesty patria medzi národné kultúrne pamiatky. Je preto v našom záujme, aby cesty vedúce do tohto regiónu boli dobrou vizitkou pre domácich i návštevníkov. Snažíme sa investovať do opráv ciest v regiónoch, kde je vysoká nezamestnanosť, no majú potenciál cestovného ruchu," vysvetlil Trnka.



Košický kraj má v tomto roku vyčlenených na opravu, údržbu a rekonštrukciu ciest a mostov 49 miliónov eur. Vlani sa župe podarilo opraviť 70 kilometrov ciest. Trnka avizuje, že v tomto roku chce kraj opraviť minimálne 90 kilometrov ciest. "Konkrétne na dolnom Zemplíne chceme opraviť cestu medzi obcami Zemplínske Jastrabie a Cejkov, zosuv pri Trhovištiach, most pri Vojanoch aj most cez rieku Laborec," priblížil župan.