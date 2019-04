Oravci si zaspomínajú na život a dielo členov rodiny Žaškovských

Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne informovala, že tento rok si Oravci pripomínajú niekoľko okrúhlych výročí zástupcov tejto rodiny.

Dolný Kubín/Žaškov 11. apríla (TASR) – Život a dielo členov rodiny Žaškovských, ktorí sú v hudobnej obci vnímaní najmä ako reformátori cirkevnej hudby, si v piatok 12. apríla ich oravskí rodáci pripomenú v rámci celodenného podujatia. Dopoludňajší program „Spomínania na Žaškovských“ sa začne od 11. h v Kultúrnom dome v Žaškove, podvečer od 17. h bude pokračovať v koncertnej sále Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Petra M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.



Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne informovala, že tento rok si Oravci pripomínajú niekoľko okrúhlych výročí zástupcov tejto rodiny. „Tým prvým je 225. výročie narodenia otca, Andreja Žaškovského staršieho, ktorý bol učiteľom a organistom. V Dolnom Kubíne pôsobil 14 rokov. Neskôr pôsobil aj v Námestove, kde zorganizoval zbierku na nový organ,“ priblížila.



Jeho prvorodený syn František sa narodil pred 200 rokmi. „Na hudobnícku dráhu sa vydal do Prahy, kde študoval hru na organe. V roku 1845 prišiel do Jágra, kde v jágerskej hlavnej kapitule zastával pozíciu dirigenta 42 rokov. Preslávil sa vlastnou Chorálnou knihou obradov cirkevných,“ doplnila.



Mladší brat Andrej, pri ktorom si Oravci pripomínajú 195. výročie narodenia, bol úspešným skladateľom množstva cirkevných skladieb vrátane šiestich omší. Vydal viacero spevníkov a návodov pre zbory aj organistov.



Podľa Prílepkovej je to len zlomok z bohatého života Žaškovských, na ktorý si zaspomínajú tento piatok. Život a dielo rodiny predstavia vedúca katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Zuzana Záhradníková, literárny historik z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Pavol Parenička a literárny vedec Peter Cabadaj.



Podujatie organizujú OKS, ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, mesto Dolný Kubín, obec Žaškov a Základná škola s materskou školou v Žaškove.