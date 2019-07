Oravská príroda a architektúra inšpiruje fotografov aj výtvarníkov

Plenér pre výtvarníkov a fotografov s názvom Inšpirovaní Oravou pripravuje OKS v meste pod Chočom v termíne od 24. do 28. júla.

Oravská Poruba 27. júla (TASR) – Potenciál výtvarnej a fotografickej tvorby umelcov každoročne rozvíja týždenný plenér na Orave. Inšpiráciu v prírode, architektúre či ľuďoch prišlo tentokrát do Dolného Kubína a Oravskej Poruby hľadať vyše 20 výtvarníkov a fotografov. Riaditeľ Oravského kultúrneho strediska (OKS) Miroslav Žabenský priblížil, že v tomto roku prizvali do spolupráce aj komunitu insitných maliarov zo srbskej Kovačice a okolia.



Lektormi aktuálneho tvorivého stretnutia sú Jaroslav Hrachovec s témou portréty a mestské fotografie a Miroslav Knap, ktorý sa sústredí na maľbu a tvorbu grafiky. „Výstupom plenéru bude jedno dielo od každého výtvarníka, ktoré by malo zachytávať Dolný Kubín a mestské prostredie. U fotografov je tvorivou náplňou mestská fotografia, street art foto a tvorba portrétnej fotografie,“ načrtol Žabenský.



V rámci plenéra pracuje pätica výtvarníkov z Kovačice na spoločnom diele. Obraz je podľa riaditeľa kultúrneho strediska spojením insitného pohľadu a tradičných tém zobrazujúcich život na dedine v Srbsku s presahom na Oravu. „Je to prepojenie dvoch, a pritom jedného sveta ľudí, ktorí kedysi odišli z Oravy a opäť sa takto imaginárne formou výtvarného diela na Oravu vrátili,“ povedal.



Po predchádzajúcich ročníkoch plenéra, ktoré sa uskutočnili v oravských obciach Mútne, Zázrivá, Zuberec, Oravská Polhora a Oravský Biely Potok tentokrát organizátori zvolili mestské prostredie. „Mali sme informácie od samotných výtvarníkov a fotografov, že Orava je síce pekná prírodou a drevenicami, ale máme tu aj mestá a súčasný život. Aj preto je tohtoročná téma pre výtvarníkov a fotografov zachytiť mestské prostredie,“ vysvetlil. Sprievodnou aktivitou je workshop zameraný na grafiku, techniku suchej ihly. Vedie ju slovenský ilustrátor a výtvarník Miroslav Knap.



Plenér pre výtvarníkov a fotografov s názvom Inšpirovaní Oravou pripravuje OKS v meste pod Chočom v termíne od 24. do 28. júla. Tvorivé stretnutia budú pokračovať od 7. do 11. augusta v srbskej Kovačici. Zúčastní sa ich päť výtvarníkov z Oravy. Výsledky oboch stretnutí budú prezentované formou putovnej výstavy na Slovensku aj v Srbsku.