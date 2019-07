Oravské kultúrne stredisko chystá plenér pre výtvarníkov a fotografov

Lektorom tohtoročného plenéra bude podľa Ivety Haplovej z OKS Jaroslav Hrachovec. Jeho témou budú portréty a mestské fotografie.

Dolný Kubín 22. júla (TASR) - Plenér pre výtvarníkov a fotografov pod názvom Inšpirovaní Oravou pripravuje v meste pod Chočom v termíne od 24. do 28. júla Oravské kultúrne stredisko (OKS). Na tvorivé stretnutie prijalo pozvanie desať výtvarníkov a sedem fotografov z Oravy, do Dolného Kubína zavítajú aj piati výtvarníci zo srbskej Kovačice.



Lektorom tohtoročného plenéra bude podľa Ivety Haplovej z OKS Jaroslav Hrachovec. Jeho témou budú portréty a mestské fotografie. „Výtvarníkov sa ujme Miroslav Knap, ktorý sa sústredí na maľbu a tvorbu grafiky. Veríme, že zvolená téma so širokou škálou námetov vo výtvarnej i fotografickej tvorbe i s uplatnením rôznych techník prinesie podnetné výstupy – výtvarné diela a kolekcie fotografií,“ uviedla Haplová.



Doplnila, že koncepcia plenéra ponúka prepojenie a fúziu výtvarných a fotografických postupov. Súčasťou projektu bude výstava výsledkov plenéra v OKS sprístupnená v septembri, neskôr aj ako putovná v rámci regiónu.