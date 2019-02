Do súťaže Mladá slovenská poviedka sa môžu zapojiť autori do 30 rokov

Dolný Kubín 5. februára (TASR) - Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne vyhlásilo v tomto roku v poradí 16. ročník celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka 2019. TASR o tom informoval riaditeľ OKS Miroslav Žabenský.Poslaním súťaže je prezentácia a tvorivá konfrontácia tvorby mladých literárnych talentov. Súťaž je jednokolová, tematicky voľná, neanonymná a zapojiť sa do nej môžu autori s dosiaľ nepublikovanou prácou. Súťaží sa v troch vekových kategóriách od 11 do 30 rokov.povedal Žabenský.Uzávierka zaslania súťažných prác je do 30. júna. Slávnostné vyhodnotenie za účasti ocenených autorov a členov odbornej poroty sa uskutoční v októbri v Dolnom Kubíne.doplnil riaditeľ OKS.Súťaž vyhlásilo kultúrne stredisko v spolupráci so Spolkom slovenských spisovateľov. Viac informácií poskytnú pracovníci OKS, propozície súťaže nájdu záujemcovia na www.osvetadk.sk