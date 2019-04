Oravský a strečniansky hrad vstúpia do letnej sezóny s novinkami

Na Oravskom hrade otvoria sezónu v sobotu 27. apríla Thurzove slávnosti a hrad Strečno slávnostne otvoria v nedeľu 28. apríla.

Žilina 26. apríla (TASR) – Oravský hrad a hrad Strečno vstúpia do letnej turistickej sezóny počas nastávajúceho víkendu s viacerými novinkami. Na Oravskom hrade otvoria sezónu v sobotu 27. apríla Thurzove slávnosti a hrad Strečno slávnostne otvoria v nedeľu 28. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová.



Pre návštevníkov Oravského hradu je počas Thurzových slávností pripravený dvojdňový program spojený s remeselným jarmokom. "Predstavia sa šermiari či tanečníci, atmosféru dotvorí dobová hudba a ochutnávka tradičných dobových jedál. Návštevníci zažijú pravú atmosféru 16. až 17. storočia a vrátia sa do čias grófa Juraja Thurza, jedného z najznámejších majiteľov Oravského hradu," uviedla Remencová.



Novinkou pre návštevníkov Oravského hradu je zreštaurované poschodie Thurzovho paláca. "V priestoroch jedného z najkrajších poschodí hradu si návštevníci budú môcť pozrieť Zbrojnicu, Hradnú galériu, Červený salónik, Thurzov salón s pôvodnou renesančnou maľbou na stenách a Dámsky salón. Novinkou je aj expozícia Rašelinísk Oravy, umiestnená v budove bývalej fary," doplnila riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.



Na hrade Strečno sa v nedeľu predstavia lukostrelci, delostrelci, slúžka Tereza a chýbať nebudú ani slávne bosniaky Žofie Bosniakovej. Na hradnom nádvorí si návštevníci budú môcť vytlačiť vlastnú mincu a pochutiť si na stredovekej kuchyni. Sprístupnená bude aj stredoveká dedina Paseka. Podľa riaditeľa Považského múzea v Žiline Michala Jureckého sú lákadlom výstavy pohľadníc, fotografií oboch strečnianskych hradov, ale najmä zreštaurovaná gotická kaplnka. "Kaplnka patrí k najpôsobivejším miestam na hrade. Obnova interiéru bola financovaná z prostriedkov ŽSK a Ministerstva kultúry SR," dodal.



Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je o expozície samosprávneho kraja každoročne veľký záujem medzi domácimi i zahraničnými turistami. "Minulý rok navštívilo naše kultúrne inštitúcie približne 1,5 milióna návštevníkov. Prichádzajú k nám turisti z Fínska, Dánska, Španielska, Francúzska, Japonska, Izraelu či Kanady. Teší nás to, ale na druhej strane je veľký záväzok tento trend udržať a zlepšovať podmienky, najmä čo sa týka dopravnej infraštruktúry. Máme krásne kultúrne pamiatky, no treba sa k nim dostať po kvalitných cestách. V pláne máme rekonštrukcie približne 18 kilometrov cestných úsekov, ktoré vedú ku kultúrnym pamiatkam v kraji. Opravíme ich v rámci projektu cez eurofondy," uzavrela Jurinová.