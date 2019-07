Oravský expres spojí počas prázdnin Žilinu s Oravským Podzámkom

Na prvú jazdu vypravia Oravský expres zo žilinskej železničnej stanice v sobotu 6. júla.

Žilina 2. júla (TASR) – Oravský expres - špeciálny turistický vlak, ktorý spojí každú prázdninovú sobotu Žilinu a Oravský Podzámok, predstavili v utorok na železničnej stanici v Žiline. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej odvezie cestujúcich bez prestupov a zadarmo.



Na prvú jazdu vypravia Oravský expres zo žilinskej železničnej stanice v sobotu 6. júla. "Snažíme sa motivovať ľudí, aby viac chodili na výlety. A práve región Oravy sme vnímali ako trošku odrezaný. Keď sa chcete dostať na Oravu, idete autobusom a ste možno aj v zápchach. Alebo idete vlakom, ale s prestupom. Takže myšlienka vlakových expresov, ktoré fungujú v Bratislave aj v Košiciach, nás priviedla k tomu, že Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Žilinský turistický kraj vytvorila takýto produkt cestovného ruchu," povedala Jurinová.



KOCR na projekte spolupracuje so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). "Vlak má 78 miest na sedenie a päť bezpečných miest na prepravu bicyklov. Zo železničnej stanice Žilina vyráža každú sobotu v júli a auguste o 8.00 h. Do Oravského Podzámku príde o 9.54 h. Výhoda vlaku je, že cestujúci nevystupujú a majú priame spojenie s destináciou Oravský hrad. Naspäť bude Oravský expres odchádzať zo železničnej stanice Oravský Podzámok o 16.30 h a príchod do železničnej stanice Žilina bude o 18.20 h," informoval o tom vedúci oddelenia obchodu a mimoriadnych prepráv ZSSK Michal Kalavský.



Výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj Iveta Chabadová doplnila, že vláčik tento rok funguje bez rezervácie a bez zakupovania miesteniek. "Špeciálny turistický vlak zastavuje okrem Žiliny a Oravského Podzámku na ďalších 11 železničných zastávkach. V okolí každej sa nachádzajú zaujímavé turistické ciele, okrem Oravského hradu napríklad aj hrady v Strečne, drevený artikulárny kostolík v Istebnom, jazdy na pltiach po Orave alebo Váhu, vodopád v Šútove a mnoho ďalších lokalít, vhodných na turistiku a cykloturistiku. Cestujúcim sme pripravili informačný letáčik so všetkými stanicami, ktorý bude vo vlaku," dodala Chabadová.



Prevádzka Oravského expresu počas dvoch mesiacov bude podľa nej stáť zhruba 20.000 eur. "To znamená deväť sobôt. Financované je to zo zdrojov KOCR a aj zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré nám poskytuje dotáciu na rôzne aktivity cestovného ruchu v kraji," vysvetlila výkonná riaditeľka KOCR Žilinský turistický kraj.