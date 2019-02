Oravský hrad vstúpil do virtuálnej reality cez nový 3D/360° hraný film

Film má okrem umeleckej hodnoty potenciál osloviť najmä mladé a budúce generácie.

Oravský Podzámok 19. februára (TASR) – Oravský hrad vstúpil do sveta virtuálnej reality prostredníctvom nového deväťminútového 3D/360° hraného filmu Nosferatu VR. Audiovizuálne dielo prezentuje slovenskú historickú pamiatku inovatívnou formou a je voľne inšpirované námetom známeho čiernobieleho filmu o upírovi z roku 1922. Návštevníci si ho na hrade budú môcť pozrieť od otvorenia hlavnej letnej turistickej sezóny.



Film má okrem umeleckej hodnoty potenciál osloviť najmä mladé a budúce generácie. Diváci sa v ňom prenesú takmer o storočie do minulosti, keď sa prebúdza posledný majster upírov Nosferatu. "Produkcia technológiou 360 je iná ako klasická 2D produkcia, keďže kamera sníma celý priestor navôkol a príprava každej scény pre mňa ako režiséra znamená prípravu celého priestoru komplet," priblížil autor a režisér filmu Samuel Ivaška s tým, že špeciálna kamerová technika má osem optík a mikrofónov.



Produkciu virtuálnej reality vníma Ivaška ako vytváranie zážitkov, ktorými sa divák dostane do centra diania. "Je priamo vrhnutý do deja. Stojí tam a je na ňom, ktorým smerom sa pozrie a ako bude reagovať. Sám si vyberá čo urobí, takže je to ako v skutočnosti," opísal Ivaška.



Riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková uviedla, že ponuka na nakrútenie filmu ju potešila. "Keďže je to novinka, ktorá je veľmi zaujímavá hlavne pre mladých ľudí, súhlasila som a dohodli sme sa na spolupráci," skonštatovala.



Návštevníci si film budú môcť za poplatok pozrieť v obnovených priestoroch fary po prehliadke Oravského hradu, kde dostanú špeciálne okuliare na virtuálnu realitu. Riaditeľka múzea zvažuje ďalšiu podobnú formu spolupráce s režisérom aj do budúcnosti. "Chcela by som, aby sme spolupracovali naďalej a takýto film natočili aj o Oravskej lesnej železnici," uzavrela.