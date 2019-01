Oravský hrad zatvorili pre husté sneženie

Z dôvodu silného sneženia, tvorby snehových závejov a pádu stromov na trať i prístupovú komunikáciu je až do odvolania zatvorená aj expozícia Oravskej lesnej železnice.

Oravský Podzámok 16. januára (TASR) – Oravský hrad je z dôvodu silného sneženia od stredy zatvorený až do odvolania. TASR o tom informovala riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Mária Jagnešáková.



"V Oravskom Podzámku snežilo v utorok celý deň a celú noc. Až do odvolania sme zatvorili Oravský hrad, pretože sa obávame, aby z našich striech nepadol sneh na návštevníkov a neohrozil ich. Už od polnoci odstraňujeme tento kalamitný stav," povedala Jagnešáková.



Doplnila, že podľa predpovede počasia by už v stredu nemalo snežiť. "Snáď sa situácia zlepší. A ak sneh odstránime, Oravský hrad sprístupníme o dva, tri dni," uviedla riaditeľka Oravského múzea.



Z dôvodu silného sneženia, tvorby snehových závejov a pádu stromov na trať i prístupovú komunikáciu je až do odvolania zatvorená aj expozícia Oravskej lesnej železnice. "Nachádza sa v katastri obcí Oravská Lesná a Zákamenné, ktoré sú tiež postihnuté snehovou kalamitou. Dokonca musíme požiadať, aby prišli väčšie mechanizmy a preorali prístupovú cestu. Sú tam popadané stromy a obávame sa, aby neohrozovali život našich pracovníkov aj návštevníkov. Problém máme aj s Goralskou drevenicou, ktorá sa nachádza na sedle Beskyd, pretože sa tam v utorok nevedeli dostať ani snehové skútre," dodala Jagnešáková.



Mechanizmy z Oravskej Polhory museli podľa nej pomôcť múzeu sprejazdniť aj cestu k Hviezdoslavovej hájovni. "Je tam naozaj vážny stav. Už niekoľko dní bojujeme so snehom. A pretože snehové zrážky neustávajú, máme s tým veľký problém. Sneh už máme odstránený z dvoch striech, dnes sa odstraňuje na ďalšom objekte," uzavrela riaditeľka Oravského múzea.