Originál privilégií kráľa Ondreja III. sprístupnia pre verejnosť

Tohtoročnou súčasťou Bratislavských mestských dní bude aj organizovaná prehliadka Starého mesta s primátorom Vallom.





Bratislava 9. apríla (TASR) – Magistrát hlavného mesta chce historicky prvýkrát ukázať širokej verejnosti originál prvého známeho mestského dokumentu Bratislavy. Privilégiá kráľa Ondreja III. majú byť najväčším lákadlom tohtoročných Bratislavských mestských dní. V relácii Hlavné mesto na Tablet.TV to potvrdil bratislavský primátor Matúš Vallo.



"Okrem všetkých programov, ktoré mesto pri príležitosti obľúbených Bratislavských mestských dní každý rok pripravuje, chceme tento raz Bratislavčankám, Bratislavčanom i všetkým návštevníkom ukázať privilégiá Ondreja III. Bol to kráľ, ktorý urobil z dediny mesto. Udelil mu 22 privilégií. Ak sa niekto zaujíma o históriu Bratislavy, toto je jeden z najdôležitejších míľnikov, a preto tento dokument treba vidieť," uviedol Vallo v súvislosti s plánovaným vystavením originálu.



Podľa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy Petra Hyrossa, vidieť listinný originál je jedinečnou príležitosťou. "Dokument je jedným z najdôležitejších písomných dokladov, ktorý sa týka dejín Bratislavy. Takáto listina sa nevystavuje iba tak, a preto jej sprístupnenie verejnosti budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia. Veľmi zodpovedne sa na to pripravujeme," deklaroval Hyross. Pergamenová listina je chránená v trezore mestského archívu.



Privilégiá kráľa Ondreja III. budú v Múzeu mesta Bratislavy vystavené deväť dní. "Naším cieľom je ukázať kus bratislavskej histórie. Listina bude vystavená už v piatok (26. 4.) a následne celý týždeň, a to až do nedele (5. 5.), pričom vstup do múzea bude v dňoch 27. - 28. apríla pri príležitosti Bratislavských mestských dní bezplatný," vysvetlil Hyross. Upozornil, že v prípade zvýšeného záujmu zo strany návštevníkov bude múzeum vstup regulovať.



Tohtoročnou súčasťou Bratislavských mestských dní bude aj organizovaná prehliadka Starého mesta s primátorom Vallom. O ďalších sprievodných podujatiach bude magistrát informovať v najbližších dňoch na oficiálnych stránkach hlavného mesta.