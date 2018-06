VIDEO: OS SR vo Svidníku prezentujú svoju činnosť pri príležitosti MDD

Počas takýchto podujatí sa podľa ministra obrany snažia chlapcom i dievčatám priblížiť i možnosti vstupu do armády.

Svidník 2. júna (TASR) - Ukážky vojenskej techniky a výzbroje, boj zblízka, prelety vrtuľníkov či ukážky činnosti vojenskej polície si pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) pripravili vo Svidníku Ozbrojené sily (OS) SR. Podujatie sa koná v areáli Múzejného oddelenia vo Svidníku, ktoré je súčasťou Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch.



"Aj takýmto spôsobom chceme naďalej propagovať OS SR, prácu našich vojakov, pretože profesionálni vojaci sú tu 24 hodín denne, sedem dní v týždni a samozrejme 365 dní v roku v prospech občanov SR na zabezpečenie obrany a ich bezpečnosti. Som nesmierne rád, že v tomto historickom meste Svidník aj z hľadiska vojenskej histórie, aj oslobodenia Československa sme tu a mohli sme nejakým spôsobom ukázať, čo v ozbrojených silách je," uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).



Počas takýchto podujatí sa podľa neho snažia chlapcom i dievčatám priblížiť i možnosti vstupu do armády. "Budeme ešte radšej, ak sa nám podarí znáborovať čím najviac nových príslušníkov a príslušníčok do OS SR, pretože skutočne OS SR sú do určitej miery poddimenzované aj z hľadiska konkurencieschopnosti," skonštatoval Gajdoš.







"Máme tu teraz takmer dvesto odborníkov z rôznych druhov vojsk a 76 kusov techniky, takže pokrývame v podstate celú škálu plnenia úloh OS SR, ktoré chceme predstaviť miestnym obyvateľom a hlavne deťom," priblížil náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.



Mesto Svidník je podľa jeho primátora Jána Holodňáka spojené s vojenskou históriou, čo sa týka prvej i druhej svetovej vojny. "Spolupráca s ministerstvom obrany je dlhé roky vynikajúca. Vnímame to aj ako zadosťučinenie našej dlhoročnej spolupráce. Tento vojenský areál je nádherný. Som hlboko presvedčený, že príde dnes veľké množstvo detí a že tu zažijú jeden z najkrajších Medzinárodných dní detí," povedal Holodňák.



Záujemcovia o vojenskú históriu či bojovú techniku sa s ňou môžu vo Svidníku oboznámiť počas celého roka. "Máme tu park bojovej techniky. Je tu informačná tabuľa, ktorá informuje o duklianskom bojisku, čiže každý turista a človek, ktorý má rád vojenské dejiny, vzťah k tradíciám, sakrálnym stavbám a k tejto kultúre, môže sem na severovýchod Slovenska prísť a pozrieť si okrem krásnych UNESCO kostolíkov aj vojenské pamiatky," dodal riaditeľ Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslav Čaplovič.