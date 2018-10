Osobnosť mládeže za rok 2018 možno nominovať do 30. novembra

Rada mládeže Banskobystrického kraja je organizácia mladých pre mladých v kraji. V jej organizačnom tíme sú študenti, pracovníci s mládežou i mladí aktivisti.

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) - Rada mládeže Banskobystrického kraja vyhlásila kampaň Osobnosť mládeže 2018, do ktorej možno nominovať mladých ľudí z celého kraja, ktorí si zaslúžia pozornosť a ocenenie za skutky v rôznych oblastiach, či už dobrovoľníctvo, vzdelávanie, aktívne občianstvo, alebo mládežnícka politika.



"Rozhodli sme sa oceniť neoceniteľné, a to mladých ľudí za všetky ich dobré skutky pre svoje okolie. Dnes sa šíri stereotyp akejsi 'generácie Y', ale my vieme, že sú i mladí, ktorí robia niečo dobré pre seba a okolie. Práve im chceme za to poďakovať a povzbudiť tak ďalších," uviedla Andrea Maková, iniciátorka kampane s tým, že nominácie sú otvorené do 30. novembra.



