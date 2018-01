Osobný vlak ZRAZIL šesťročného chlapca: Prípad vyšetruje polícia

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví a v tejto súvislosti upozorňuje na fakt, že koľajisko nie je ihrisko.

Poprad 23. januára (TASR) - Popradskí železniční policajti vyšetrujú pondelkovú (22.1.) železničnú nehodu pod Tatrami, pri ktorej utrpel zranenie šesťročný chlapec. "K nehode došlo krátko po 16. hodine na železničnom priecestí pre chodcov na trati medzi stanicami Studený Potok a Tatranská Lomnica. Zo zatiaľ presne nezistených príčin osobný vlak zrazil chlapca z Veľkej Lomnice," informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.



V dôsledku zrážky s vlakom utrpel chlapec ťažké zranenia hlavy a pomliaždenie pľúc s dobou liečenia viac ako šesť týždňov. Z popradskej nemocnice ho letecky prepravili do Nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.



Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví a v tejto súvislosti upozorňuje na fakt, že koľajisko nie je ihrisko. "Deti ani iné osoby by sa nemali zdržiavať na ňom ani v jeho blízkosti a mali by dodržiavať pravidlá pri prechádzaní cez koľajnice," uzatvoril Džobanik.