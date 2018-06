Osviežovač vzduchu vydržal na Hlavnej ulici v Košiciach len týždeň

Pripomenul, že v tomto prípade nejde ani tak o finančnú škodu, ktorú vandali spôsobili, ale skôr o prístup k majetku mesta a zariadeniu, ktoré má slúžiť všetkým.

Košice 8. júna (TASR) - Jeden z dvoch osviežovačov vzduchu, ktoré na Hlavnej ulici v Košiciach umiestnila Správa mestskej zelene (SMsZ), vydržal nepoškodený iba týždeň. "Bohužiaľ, pravdepodobne vinou neznámych vandalov, sme museli vo štvrtok 7. júna jeden z dvoch osviežovačov demontovať a odviezť do sídla našej organizácie na opravu," uviedol riaditeľ SMsZ Róbert Trtík.



Pripomenul, že v tomto prípade nejde ani tak o finančnú škodu, ktorú vandali spôsobili, ale skôr o prístup k majetku mesta a zariadeniu, ktoré má slúžiť všetkým. "Urobíme však všetko pre to, aby sa osviežovač vrátil na miesto a naďalej bol k dispozícii ľuďom, ktorí trávia svoj čas pri prechádzkach centrom mesta," povedal Trtík s tým, že ľudia si na tento spôsob osviežovania horúceho vzduchu rýchlo zvykli a SMsZ zaznamenala len pozitívne ohlasy.



Osviežovače boli na Hlavnú ulicu umiestnené v piatok 1. júna. Sú nastavené na prevádzku každý deň od 10.00 do 18.00 h.