OTRASNÉ: Mužovi namerali vyše 3 promile, pri druhej skúške ešte viac

Nováky 12. augusta (TASR) - Novácki policajti namerali vodičovi Peugeotu 206 v Novákoch 3,35 promile. Päťdesiatštyriročný muž z okresu Prievidza čelí obvineniu z ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom v pondelok informovala Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



Policajti zastavili vodiča na ceste I/64 v meste. "Pri cestnej kontrole ho podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,55 mg/l, čo predstavuje 3,23 promile. Opakovaná dychová skúška po 20 minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu, a to 3,35 promile," uviedla Antalová.



Zarážajúce podľa nej je, že vodič v takomto stave išiel do práce, v blízkej firme totiž pracuje ako príslušník SBS. "Okrem toho, že príde o vodičský preukaz, príde aj o zbrojný preukaz, ktorého je držiteľom," doplnila.



Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a následne ho po potrebnom lekárskom vyšetrení umiestnili do policajnej cely. "Za uvedený trestný čin je trestná sadzba v zmysle zákona až na jeden rok. O jeho treste rozhodoval Okresný súd v Prievidzi," dodala Antalová.