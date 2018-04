Otváranie Baťovho kanála prebehne tradične 1. mája

Najväčší záujem registrujú o celodenné plavby na motorových člnoch, spojené so spoznávaním okolia Baťovho kanála, vhodné sú pre rodiny s deťmi a skupiny priateľov.

Skalica 26. apríla (TASR) – Už len päť dní delí Skaličanov od otvorenia 12. letnej sezóny na Baťovom kanáli. V utorok 1. mája odomknú plavebnú sezónu na tejto unikátnej vodnej ceste, ktorá spája slovenské Pomoravie s moravskými regiónmi. TASR o tom informovala projektová manažérka podujatia Martina Wagner.



V Skalici pred 12 rokmi otvorili jediný slovenský prístav Baťovho kanála, ktorý vznikol ako umelá vnútrozemská vodná cesta v 30. rokoch uplynulého storočia ako projekt na zavlažovanie územia. Je dlhá 55 kilometrov a nachádza sa na nej osem prístavov. Do posledného z nich, Otrokovíc na Morave sa zo Skalice dá doplaviť za päť až šesť dní. Obľuba putovania po vode netradičným spôsobom, kedy najvyššia povolená rýchlosť plavidiel je päť kilometrov za hodinu, je medzi turistami čoraz väčšia.



Ide už o tradičnú záležitosť, kedy sa zídu milovníci dobrej zábavy a príjemnej atmosféry. Jedným z miest, kde prebieha najvyššia koncentrácia týchto ľudí, je práve Prístav Skalica. Ten so svojím programom a prvomájovými trhmi priláka každoročne okolo 2500 návštevníkov. „Sme veľmi radi, že sa nám darí organizovať tento projekt, a že si ho obľúbilo čoraz viac ľudí. Verím, že nám bude priať počasie a všetci si užijeme tento krásny deň,“ uviedla projektová manažérka.



Najväčší záujem registrujú o celodenné plavby na motorových člnoch, spojené so spoznávaním okolia Baťovho kanála, vhodné sú pre rodiny s deťmi a skupiny priateľov. "Obľube sa tešia aj viacdenné plavby na kajutových lodiach alebo v posledných sezónach už aj na motorových člnoch, kedy klienti prespia v ubytovacích zariadeniach alebo v prístavoch v stanoch po ceste," doplnila Wagner.



Pri príležitosti otvorenia dvanástej sezóny sa organizátori rozhodli pripraviť pre návštevníkov bohatý kultúrny program. "Nadšenci cestovania si môžu prísť na svoje pri cimbalovej muzike Šibénka alebo pri vystúpení skupiny Black Company. K tancu a počúvaniu bude hrať skupina Eden a vystúpi aj niekoľko sólových umelcov," spresnila manažérka projektu.



Počas celého dňa sa budú robiť výletné plavby k technickej pamiatke Výklopník v Sudoměřiciach a prehliadky interiérov kajutových lodí.