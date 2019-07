Detskú železnicu v Košiciach okradli, obnova koľajiska je pozastavená

Dobrovoľníci z detskej železnice sa starajú o úzkorozchodnú trať a viac ako storočné historické a pamiatkovo chránené železničné vozidlá, ktoré sú vo väčšej miere deponované v exteriéri.

Košice 29. júla (TASR) – Detskú železnicu v Košiciach okradli, jej vedenie to oznámilo polícii. Podľa neho neznámy páchateľ odcudzil viac ako 30 železničných podvalov a približne 500 kilogramov štrku, ktoré boli určené na renováciu trate historickej úzkorozchodnej železnice. TASR o tom informovala za občianske združenie Detská železnica Košice Zuzana Lehotská.



Ku krádeži podľa nej došlo v uplynulých dvoch týždňoch, a to z voľného priestranstva v rekreačnej oblasti Alpinka na konečnej zastávke detskej železnice. „Vzhľadom na vzniknuté skutočnosti sme museli pozastaviť práce na rekonštrukcii koľajiska na konečnej stanici Alpinka. Verejnosť žiadame o akúkoľvek informáciu vedúcu k objasneniu krádeže a k usvedčeniu páchateľa,“ povedal riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehotský.



Dobrovoľníci z detskej železnice sa starajú o úzkorozchodnú trať a viac ako storočné historické a pamiatkovo chránené železničné vozidlá, ktoré sú vo väčšej miere deponované v exteriéri.



„Doposiaľ sa nám aj napriek týmto bojovým podmienkam podarilo ochrániť zverený majetok voči vandalom, sprejerom a iným živlom. Časť areálu je už pod dohľadom bezpečnostných kamier. Postupne chceme takýmto spôsobom ochrániť celý areál a majetok. Zdá sa, že tentoraz sme doplatili na obyčajnú ľudskú chamtivosť, ktorú nezastavila ani skutočnosť, že o túto atrakciu sa stará mnoho dobrovoľníkov a nadšencov, ktorým jedinou odmenou je to, že sa môžu podieľať na záchrane tejto unikátnej historickej pamiatky v Košiciach,“ dodal.



Lehotský zároveň pripomenul, že ide skôr o morálnu škodu než o majetkovú ujmu, ktorej výške je viac ako 1500 eur.