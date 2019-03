Združenie má pochybnosti o rekonštrukcii bystrickej nemocnice

Upozorňujeme na pochybenia, ktoré ste v analýze vedome či nevedome na základe nesprávnych jednostranných informácií urobili, uvádza sa v otvorenom liste občianskeho združenia Nová nemocnica.

Banská Bystrica 4. marca (TASR) – S avizovanou rekonštrukciou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP) v Banskej Bystrici, na ktorú vláda v závere januára schválila 100 miliónov eur, nesúhlasí občianske združenie (OZ) Nová nemocnica. Médiá o tom informovalo v otvorenom liste, ktorý adresovalo Ministerstvu financií SR, Útvaru hodnoty za peniaze (UHP). Podľa lekára, bývalého riaditeľa banskobystrickej detskej nemocnice Ladislava Laha, z ekonomického, ale najmä medicínskeho hľadiska považujú za najlepšiu alternatívu výstavbu úplne novej nemocnice.



"Analýza obsahuje viacero závažných pochybení, dôsledkom ktorých ste vyhodnotili rekonštrukciu existujúcej nemocnice ako najvýhodnejšiu alternatívu. Upozorňujeme na pochybenia, ktoré ste v analýze vedome či nevedome na základe nesprávnych jednostranných informácií urobili, čím ste zvýhodnili alternatívu rekonštrukcie pred vybudovaním novej nemocnice," uvádza sa v otvorenom liste.



OZ v ňom zdôraznilo, že analýza neberie do úvahy napríklad existenciu pripraveného, 14-hektárového pozemku v Sielnici, v obci medzi Banskou Bystricou a Zvolenom, na ktorom sa mala stavať nová nemocnica so súhlasom vyššieho územného celku, rovnako, že využíva nesprávne údaje o obložnosti a priemernej dobe hospitalizácie, ako aj to, že novovybudovaná nemocnica by nahradila detskú nemocnicu a riešila tiež infekčný pavilón.



"Investičné náklady novej nemocnice vo výške 170 miliónov eur zahŕňa kompletné riešenie od pozemku, stavby až po kompletné medicínske vybavenie. Výsledkom by bola nová nemocnica iba s jednolôžkovými izbami, komplexnými službami, efektívnymi procesmi, schopná urobiť vyšší, no najmä pre pacienta bezpečnejší medicínsky kvalitnejší výkon," zdôvodňujú členovia OZ.



UHP reagoval na otvorený list s tým, že vychádzal z údajov a podkladov pripravených nemocnicou a ministerstvom zdravotníctva.



"Našou úlohou je poukázať na všetky faktory a riziká, ktoré v hodnotení zohľadňujeme, nielen vybrať tie, ktoré zvýhodňujú jednu alternatívu. Variant novej nemocnice je v nižšom štádiu pripravenosti a existuje tak väčšie riziko predraženia alebo oneskorenia. Približne pri porovnateľných prínosoch je nespornou výhodou rekonštrukcie i výrazne nižšia cena, ktorá umožní ďalšie investície do zdravotnej starostlivosti inde na Slovensku," uviedlo v reakcii UHP, ktoré si váži zapojenie OZ Nová Nemocnica do diskusie k projektu.



V súvislosti s hodnotením investície do objektu Rooseveltovej nemocnice, konštatuje: "V analýze sme sa zamerali predovšetkým na také zmeny, ktoré priamo s budovou nemocnice súvisia. Modernizácia budov a modernizácia medicínskych postupov nie sú automaticky spojené. Predpokladáme, že medicínske postupy je možné zlepšovať v starých, rekonštruovaných i nových budovách nemocníc."