Ozveny Cinevitaj prinesú na plátno Botticelliho, Leonarda i Caravaggia

Bratislava 23. júla (TASR) - Filmová prehliadka festivalu Dolce Vitaj s kolekciou dokumentárnych filmov o veľkých talianskych umelcoch vzbudila v júni nečakaný divácky záujem. Jej organizátori - Taliansky kultúrny inštitút a bratislavské Kino Lumiére preto ponúkajú Ozveny Cinevitaj. "V mesiaci august patria všetky štyri pondelkové večery filmom, ktoré originálnym spôsobom približujú životy a tvorbu Botticelliho, Raffaela, Leonarda a Caravaggia," uviedla pre TASR za organizátorov Zuzana Golianová.



Ozveny Cinevitaj otvorí v pondelok 5. augusta o 18.30 h dokument Botticelli: Peklo režiséra a scenáristu Ralpha Loopa. Rozpráva príbeh o jednej z najosobitejších kresieb, ktorá bola dlho ukrytá v klimatizovaných vatikánskych archívoch. Botticelli oživil Danteho opisy Pekla v sto precíznych kresbách. Dej filmu sa sústreďuje okolo Mapy pekla, akéhosi sprievodcu jeho jednotlivými úrovňami. Je to fascinujúci a zároveň strašidelný umelecký výtvor zobrazujúci hriešnikov v ich mukách a trestoch. Loop nakrúcal film vo Vatikáne, Florencii, Londýne, Berlíne a Škótsku.



Ďalší pondelok (12. 8.) si diváci môžu pozrieť prvú filmovú adaptáciu života a diela jedného z najslávnejších maliarov renesancie Raffaella Sanzia. Dokument Raffaello - Pán maľby mapuje umelcov život od jeho detstva v Urbine, cez obdobie strávené vo Florencii až po život v Ríme, a to prostredníctvom 70 umeleckých diel, z ktorých 40 vyšlo z majstrových rúk. Film Nakrúcal produkčný tím sto profesionálov počas 18 mesiacov, krajčíri ušili na mieru vyše 40 kostýmov a natočilo sa viac než 200 hodín materiálu v 20 lokalitách. Film oslavuje najznámejšie diela, ktoré možno obdivovať vo Vatikáne: Raffaellove siene, Korunovanie Panny Márie, Premenenie Pána. Zavedie diváka aj do vnútorných priestorov Apoštolského paláca, ktoré nie sú verejnosti bežne prístupné.



Dokument Leonardo da Vinci - Génius v Miláne objavuje každodenný život umelca počas jeho pobytu v metropole Lombardie, kde býval na pozvanie vojvodu milánskeho Ludovica il Moro. Sústreďuje sa na atmosféru mesta v časoch renesancie, osobnosti a umelcov, s ktorými sa stretával a boli mu blízki. Film je komentovanou prehliadkou slávnych diel, ako sú Dáma s hranostajom, Madona v skalách, Portrét hudobníka, Svätý Ján Krstiteľ a nesmie chýbať Posledná večera. Dokument vychádza z prehliadky Leonardových diel v Miláne v Palazzo Reale, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti výstavy EXPO 2015.



V závere Ozveny Cinevitaj uvedú film Caravaggio - Duša a krv, venovaný jednému z najkontroverznejších a najoceňovanejších talianskych umelcov. Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio, v sebe sústredil svetlo a tiene, talent aj zhýralosť a tie dokázal majstrovsky previesť na plátno. Dokument sprevádza po miestach, kde umelec žil a kde dnes možno obdivovať niektoré z jeho najkrajších obrazov - Miláno, Florencia, Rím, Neapol a Malta, rozpráva o rôznych úsekoch krátkeho a intenzívneho života Caravaggia.