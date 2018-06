V Považskej Bystrici možno otvoria kúpalisko už koncom budúceho týždňa

Mestské športové kluby ako prevádzkovateľ kúpaliska robia momentálne základné údržbárske práce, menšie a stredné opravy technických zariadení kúpaliska, strojovne a elektrických rozvodov.

Považská Bystrica 1. júna (TASR) – Na považskobystrickom kúpalisku finišujú prípravy na letnú sezónu. Kúpalisko by mali otvoriť v polovici júna, v prípade priaznivého počasia je možné, že verejnosť sa bude môcť kúpať už 8. júna.



Ako informovala hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Kováčiková, po minuloročnej sezóne neboli na kúpalisku potrebné žiadne zásadné opravy. Mestské športové kluby ako prevádzkovateľ kúpaliska robia momentálne základné údržbárske práce, menšie a stredné opravy technických zariadení kúpaliska, strojovne a elektrických rozvodov. Kosia trávnaté plochy v areáli kúpaliska, čistia chodníky.



"Poslednou fázou príprav na otvorenie bude vypustenie bazéna, jeho vyčistenie a dezinfekcia, potom následné napustenie a ohrev vody a odobratie vzoriek vody, ktoré budú postúpené na hygienu. Tá nám následne udelí súhlas na prevádzku kúpaliska. Súčasné práce sú však nastavené tak, že v prípade dobrého počasia určite bude otvorené v sobotu 16. júna. No ak sa bude vyvíjať počasie priaznivo aj na začiatku júna, budeme pripravení otvoriť kúpalisko už zhruba 8. – 10. júna," informovala Kováčiková.



Ako dodala, do kúpaliska sa už desaťročie výrazne neinvestovalo, v budúcnosti bude mesto musieť vymeniť fólie a bazénové teleso. "Chceli by sme doplniť aj nejaké herné či vodné prvky, možno zrekonštruovať tobogan, aby kúpalisko viac lákalo obyvateľov nášho mesta," doplnila hovorkyňa s tým, že vstupné sa v porovnaní s minulým rokom nemení.