P. Fiabáne: Rondel sprejazdníme v ideálnom prípade do dvoch týždňov

Žilina 21. mája (TASR) – Mesto Žilina zriaďuje v utorok stavenisko pod mimoúrovňovou križovatkou Rondel. Cieľom je najprv očistiť vodnou dýzou časti Rondelu zasiahnuté nedeľňajším (19. 5.) požiarom sály S2 kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a zistiť rozsah poškodení. Na brífingu o tom informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.







"Potom bude nasledovať mechanické odstránenie voľných častí, aby sme zamedzili ich ďalšiemu pádu. Toto by sa malo uskutočniť do dvoch dní. Pokiaľ sa to podarí a nebudú komplikácie, tak do konca týždňa by sme chceli spustiť železničnú dopravu na trati Žilina – Rajec. Súbežne s tým bude pokračovať analýza rozsahu škôd a príprava systému, ktorý by mal zabezpečiť podporu Rondelu v zasiahnutej časti s cieľom, v ideálnom variante, do dvoch týždňov sprejazdniť Rondel. Berte tieto termíny ako orientačné. Robíme všetko pre to, aby sme ich skracovali," povedal Fiabáne.



Doplnil, že v utorok do večerných hodín by mala Slovenská správa ciest ukončiť práce na ceste pod Rondelom. "V stredu (22. 5.) ráno, ak sa nič neskomplikuje, by mala byť táto komunikácia sprejazdnená," dodal žilinský primátor s tým, že mimoriadna situácia sa skončí až po úplnom otvorení Rondelu.



Mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v nedeľu o 9.00 h. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina-Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere križovatky Rondel. Podľa vyjadrení statikov došlo pomerne k závažnému poškodeniu jednej časti, či už oporných stĺpov, alebo nosnej časti. Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia.