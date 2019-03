P. Hámor sa chce na Dhaulágirí dostať severozápadným hrebeňom

Pripravovať sa na expedíciu odchádza P. Hámor 10. marca s kamarátmi z horolezeckého oddielu v Tatranskej Polianke, kde s lezením začínal.

Poprad 8. marca (TASR) – Popradský horolezec Peter Hámor ide na ďalšiu expedíciu. Na vrch Dhaulágirí v Nepálskych Himalájach sa chce spolu so svojím tímom dostať severozápadným hrebeňom. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii.



"Zatiaľ je zostava trojčlenná," uviedol s tým, že jej súčasťou sú lezci Horia Colibasanu a Marius Gane, obaja z Rumunska. Oslovený bol aj Michal Sabovčík, ktorý ešte nevie, či na expedíciu pôjde, alebo nie. Na rozhodnutie má podľa Hámora ešte mesiac. "Definitívnu zostavu musím nahlásiť na ministerstve turistiky v Nepále 8. apríla," vysvetlil s tým, že dovtedy sa s ňou ešte môže 'hýbať'.



Keďže Sabovčík, Colibasanu a Hámor už na vrchole Dhaulágirí stáli, nejde im iba oň. "Chceme sa pokúsiť vyliezť novou cestou na vrchol. Ten plán sme mali v roku 2017, keď sme tam boli ako slovenská expedícia," priblížil s tým, že im to vtedy neumožnilo počasie, ktoré im zobralo veľmi veľa času, takže už nezvýšil na to, aby sa pokúsili o výstup severozápadným hrebeňom. "A tak si to skúsime zopakovať v tomto roku," skonštatoval.



Pripravovať sa na expedíciu odchádza 10. marca s kamarátmi z horolezeckého oddielu v Tatranskej Polianke, kde s lezením začínal. Ich prvým cieľom je oblasť Manaslu, kde sa chcú aklimatizovať, rozchodiť a prispôsobiť sa nepálskemu režimu vo výškach hlavne psychicky. "Potom sa presunieme do Solo Khumbu. V tejto doline sú zas výborné podmienky na fyzickú aklimatizáciu," uviedol Hámor s tým, že sa tam dokážu dostať pomerne vysoko bez potreby nosenia stanov a celej karavány nosičov. Až do výšky skoro 5300 metrov nad morom sa tam podľa jeho ďalších slov dá spať na posteli pod strechou. Poznamenal, že je tam niekoľko kopcov, na ktoré by chceli v rámci aklimatizácie vystúpiť.



Do Káthmandu idú 8. apríla, o dva dni na to (10. 4.) plánujú presun do základného tábora pod Dhaulágirí. "Letenku mám kúpenú na 3. júna. Dúfam, že na vrchol vylezieme a vôbec mi neprekáža, keď odletím trošku neskôr, hlavne, aby bolo počasie," zdôraznil. Aj v tomto roku im informácie o počasí bude podávať portugalský horský meteorológ, s ktorým Hámor spolupracuje už viac ako desať rokov.