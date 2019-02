P. Kovács: Určiť presnú hodnotu zmiznutých zbraní v Trenčíne je ťažké

Zmiznuté halapartne bežných typov sa na aukciách predávajú asi za 1000 eur, luxusné aj cez 2000 eur. Meče (stredovek 9. až 15. storočie) aj archeologické vykopávky pokojne aj 2000 až 3000 eur za kus.

Bratislava 18. februára (TASR) - Hodnotu 248 strelných a sečných zbraní, ktoré zmizli v Trenčianskom múzeu, nie je možné zatiaľ presne vyčísliť, keďže nie je známa úplná fotodokumentácia, presný zoznam zmiznutých zbraní, krajina pôvodu a výrobcovia zbraní. Hodnota zmiznutých predmetov však môže byť aj v státisícoch eur, a to nehovoriac o historickej hodnote zbraní, ktorá sa nedá vyčísliť. Domnieva sa to jeden zo slovenských expertov na zbrane a obchodný riaditeľ obchodu so zbraňami Deas Arms Peter Kovács.



Kovács sa o historické aj moderné zbrane zaujíma už takmer 40 rokov. "Z predbežného medializovaného zoznamu viem približne oceniť len guľomet DSk 39 a možno podstavec pod tento guľomet a bodáky. Novovýroba DSk dnes stojí bez lafety približne 8000 Eur, lafeta asi 1500 - 2500 eur, podľa typu. Približne pred ôsmimi rokmi sme znehodnotené aj s lafetou predávali za 2000 eur. To bolo v čase, keď ich bolo dosť vyradených z armády. To je aj cena, ktorú by som odhadol. Podstavec na francúzsky guľomet Hotchkiss zase približne na 1000 eur. Tieto guľomety sú u nás zriedkavé, a keď zberateľovi chýba podstavec, zaplatí aj viac. Bodáky bez poznania modelov odhadujem približne na 100 eur za kus. Za predpokladu, že ide o bežné bodáky v slušnom stave," priblížil pre TASR Kovács.



Podľa jeho slov, čo sa týka zmiznutých samonabíjacích pištolí, revolverov a pušiek (nie predoviek), cena je podľa modelu a stavu. "Ak zoberieme len štandard (1. a 2. svetová vojna), tak je cena od 100 do 1500 eur. U samopalov platí to isté, bežne (napríklad ruskej výroby známy Špagin a Sudajev, poznámka TASR) od 150 eur. Zase druhosvetové nemecké MP 40 alebo MP 44 od 2500 až po 4000 eur za kus," zdôraznil Kovács.



Podľa jeho názoru cena zmiznutých predoviek závisí od stavu, výzdoby a značenia a systému (perkus, kresadlo, koliesko). "Tu sa nedá vo všeobecnosti odhadnúť cena. Musel by som vidieť fotky. Môžeme sa baviť o stovkách, ale aj desaťtisícoch eur za kus," povedal Kovács.



Zmiznuté halapartne bežných typov sa na aukciách predávajú asi za 1000 eur, luxusné aj cez 2000 eur. Meče (stredovek 9. až 15. storočie) aj archeologické vykopávky pokojne aj 2000 až 3000 eur za kus, v niektorých prípadoch aj viac. Šable (16. až 17. storočie) stav s pošvou alebo bez sa môžu predať od 1000 až do 3000 eur. Šable z 18. až 20. storočia, napríklad napoleonské husárske aj cez 2000 aur. Napokon orientálne chladné zbrane je kapitola sama o sebe. "V podstate či sú zo 17. alebo 19. storočia sú v podstate rovnaké. Tu ide hlavne o kvalitu (napríklad či sú turecké z tohto obdobia) a o ich výzdobu. Veľmi luxusné (slonovina, perleť, zlato, striebro) môžu mať hodnotu v tisícoch, bežné zase len pár stoviek eur," dodal.



"V múzeu by mali mať napríklad fotky z digitalizácie alebo nejaký popis v registri. Zo skúseností viem, že popis býva veľmi všeobecný a z ktorého asi nebudeme múdrejší. Ale možno sa mýlim. Musím povedať, že nie som súdny znalec v odbore historické zbrane alebo starožitnosti, takže moje vyjadrenia sú subjektívne, vychádzajúce len z praxe," povedal Kovács.



Odborné revízie zbierkových predmetov sa v minulosti v Trenčianskom múzeu dlhodobo nerobili i napriek tomu, že zákon nariaďuje vykonať inventarizáciu každých sedem rokov. Konštatuje to správa o odbornej revízii v Trenčianskom múzeu, pri ktorej zistili, že v zbierkovom fonde chýba 248 strelných a sečných zbraní. Konkrétne revízia ukázala, že v zbierkovom fonde chýba 84 pušiek, 13 samopalov, 14 revolverov, jeden guľomet, niekoľko sečných zbraní a 58 šablí a špeciálnych osmanských sečných zbraní - jatagánov.



Zbrane reprezentujú dlhé časové obdobie od konca stredoveku až po 20. storočie. Trenčianske múzeum podalo v súvislosti s chýbajúcimi zbraňami trestné oznámenie. O zmiznutých zbraniach sa verejnosť dozvedela na začiatku minulého týždňa.