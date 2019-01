P. Králik vymyslel v rámci štýlu agroart techniku kukuričné valčeky

V roku 2003 pracoval so slnečnicou. Na poli v ruke s pinzetou vtedy strávil niekoľko hodín. A tak vznikla séria písmen v kvetoch tejto rastliny.

Humenné 21. januára (TASR) – Umelec Peter Králik z Michaloviec vymyslel v rámci výtvarného štýlu agroart, ktorému sa venuje už niekoľko rokov, aj autorskú techniku kukuričné valčeky. Medzi jeho prvé nápady patrí naklíčenie oblečenia pšenicou. Jeho diela si môžu aktuálne pozrieť návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom.



Agroartu, ktorý vychádza z landartu, sa v rámci tvorby začal venovať ešte na vysokej škole. "Uvedomil som si, že som vyrastal na vidieku (obec Staré, pozn. TASR) a toto mi je blízke, tak som začal ísť tým smerom. Prvá práca agroart originál, aj ten pojem som začal používať v roku 2001, bola, že som mal svoje šaty z útleho detstva a dal som ich naklíčiť s pšenicou," vysvetlil pre TASR svoje začiatky Králik, ktorý sa pohybuje v médiách maľby, sochy, grafiky, fotografie, kedysi robieval aj video.



V roku 2003 pracoval so slnečnicou. Na poli v ruke s pinzetou vtedy strávil niekoľko hodín. A tak vznikla séria písmen v kvetoch tejto rastliny. Jeho autorská technika kukuričné valčeky pozostáva z nadstavca na maliarsky valček a kukurice. "Ním potom natieram plátno alebo výkres," priblížil. Jednou z techník, ktoré používa, je aj otláčanie kolies traktorov alebo kombajnov. Do portfólia jeho tvorby patria okrem iných tiež obrazy, ktoré kreslí priamo na poli, a to kosením alebo oraním. S prírodným plátnom mu pomáhajú kamaráti.



Peter Králik v súčasnosti pôsobí ako galerista, výtvarník a pedagóg. Je zakladateľom kultúrneho centra Subterén v Michalovciach a spoluzakladateľom umeleckej skupiny Strana železných. Pôsobí ako riaditeľ Základnej umeleckej školy v Strážskom, kde vyučuje vo výtvarnom odbore. Absolvoval vyše desať samostatných výstav, zúčastnil sa na takmer 30 spoločných výstavných projektoch a vyše 20 výtvarných workshopoch na Slovensku a v zahraničí.



V pondelok si spolu s autorom vyskúšali napr. techniku kukuričných valčekov aj školáci, a to v rámci projektu objektového vyučovania. "Základom doplnkovej výučby v múzeu je poskytnúť bezprostredný kontakt detí s výtvarným umením," informovala Jana Fedičová z Vihorlatského múzea.