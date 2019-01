P. Pellegrini si v Prešove uctil obete vojny a bombardovania

Udalosti, ktoré počas druhej svetovej vojny zasiahli aj mesto Prešov, mali podľa primátorky Turčanovej veľký dosah na jeho fungovanie a život ľudí v ňom.

Prešov 18. januára (TASR) – Položením vencov k Pamätníku Červenej armády v Prešove a Pamätníku obetiam bombardovania Prešova si v piatok premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a uctil pamiatku obetí vojny. Na spomienkovom podujatí sa zúčastnili aj primátorka Prešova Andrea Turčanová, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, ako aj zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike.



Ako povedal Pellegrini, účasťou na spomienkovom podujatí v Prešove začal sériu návštev väčších miest, ktoré by chcel v nasledujúcich dňoch a mesiacoch navštíviť a pripomenúť si udalosti spred 74. rokov.



"Víťazstvom v druhej svetovej vojne Slovensko dostalo nádej na lepší život a lepšie časy. Mne sa to pripodobnilo s udalosťami z 1. januára 1993, keď vznikla Slovenská republika ako samostatný zvrchovaný štát, a opäť sme dostali nádej, aby sme si sami ako slovenský národ tvorili a pestovali našu budúcnosť. Máme za sebou štvrťstoročie, je pred nami ďalšia štvrťstoročnica. Je opäť na nás samých, aby sme pre Slovensko robili najlepšie, ako vieme, aby sme si ho budovali tak, aby sa nám tu všetkým dobre žilo. Je na nás všetkých Slovenkách a Slovákov a všetkých, ktorí na Slovensku žijú, aby sme spolu ťahali za jeden povraz a spoločne tvorili úspešnú budúcnosť Slovenskej republiky," povedal Pellegrini.



Udalosti, ktoré počas druhej svetovej vojny zasiahli aj mesto Prešov, mali podľa primátorky Turčanovej veľký dosah na jeho fungovanie a život ľudí v ňom. "V Prešove bola 17. januára 1945 nútená evakuácia obyvateľstva a nemecké vojská sa snažili udržať svoje obranné postavenie tak, že 18. januára nemecké vojská pri svojom ústupe zničili okrem iného aj most na dnešnej Duklianskej ulici. Obyvatelia Prešova sa ukrývali až do príchodu oslobodzovacích vojsk. Od Kapušian prišli 19. januára 1945 prvé hliadky sovietskej armády a neskôr príslušníci I. československého armádneho zboru a zvonením na kostolných vežiach bolo obyvateľom oznámené oslobodenie Prešova," priblížila.



"Je niekedy až zarážajúce, že sa aj v súčasnom, relatívne slobodnom svete stretávame s nezmyselným násilím, rozširovaním nenávistných ideí či dokonca sme svedkom, že vzájomné ubližovanie môže byť spôsobom zábavy," povedala vo svojom príhovore Turčanová.



Z Hlavnej ulice sa účastníci presunuli na Konštantínovu ulicu v Pamätníku obetiam bombardovania Prešova.



Spomienkové podujatie pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Prešova zorganizovala radnica spolu s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove.