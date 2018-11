Pacienti z nemocnice chceli voliť mimo svojho okrsku, avšak neúspešne

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – Sedem hodín po otvorení 77 volebných miestností na území mesta Banská Bystrica majú voľby do orgánov samospráv pokojný priebeh až na nepríjemnosť, keď niektorým občanom museli predsedovia okrskových volebných komisií oznámiť, že nemôžu prísť za nimi s prenosnými volebnými schránkami.Ako TASR informoval predseda mestskej volebnej komisie Juraj Olejček, niektorí ľudia hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici sa dožadovali prenosných urien, vyhovieť im však nemohli. Zákon totiž hovorí jasne. Členovia okrskových volebných komisií nemôžu ísť s prenosnou volebnou schránkou za "svojimi" voličmi do iného okrsku. Niektorí to však vnímajú ako porušenie ich volebného práva.konštatoval Olejček.Rozhodnúť o tom, kto zo štyroch kandidátov bude primátorom mesta na najbližšie štyri roky a kto zo 117 kandidátov na poslancov bude sedieť v 31-člennom mestskom parlamente, môže 65.600 voličov. Mesto pod Urpínom je po novom rozdelené do siedmich volebných obvodov.