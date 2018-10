Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí siedmou.

Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci. Vo štvrtok tam totiž odštartovali projekt centier Krajší deň. Ambasádorom projektu na Spiši sa stal spevák Tomáš Bezdeda.



„Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do tohto projektu, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“ uviedol.



Mnohí pacienti sa môžu podľa autorky projektu Tatiany Kosťovej cítiť v nemocnici opustení. „Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ objasnila.



Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí siedmou. „Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný azda pre každého, pre deti a starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Môžu tak prísť na iné myšlienky a zmysluplne využiť svoj voľný čas,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková.



Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie. „Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu,“ vysvetľuje Kosťová. V rámci centra Krajší deň sa na Spiši vyškolilo už 23 dobrovoľníkov, najviac z radov študentov, ale i dôchodcov a ľudí v produktívnom veku.



Vlani projekt prebiehal v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, kde sa doň zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov a ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov. Počas prvých deviatich mesiacov tohto roka v nemocniciach pôsobilo 61 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venovali 311 detským a 2753 dospelým pacientom. Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Michalovciach, Dunajskej Strede a Partizánskom. Svidnícka nemocnica ho oficiálne odštartovala tento týždeň.