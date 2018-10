Pacientom vo svidníckej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci

Projekt vznikol v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a Banskej Štiavnici. Vo svidníckej už majú dobrovoľníci za sebou niekoľko odpracovaných hodín.

Svidník 11. októbra (TASR) - Detským a starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Svidník budú chvíle strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské hry alebo len budú mlčky na blízku. Svidnícka nemocnica odštartovala v stredu (10.10.) projekt dobrovoľníckych centier Krajší deň a stala sa tak šiestou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila.



"Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu," uviedla Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu v sieti nemocníc.



"Verím, že o tento komunitný projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Už naše skúsenosti z prvých dní potvrdzujú, že nezištnú pomoc a nasadenie dobrovoľníkov naši pacienti veľmi oceňujú. Za čas, ktorý im venujú, sme im preto skutočne vďační," povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Svidník Slavko Rodák.



Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a seniorov na doliečovanom a geriatrickom oddelení.



Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil svojím hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice. "Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami," povedal.



Vo svidníckej nemocnici je už prvých päť zaškolených dobrovoľníkov. K dispozícii im je jeden zamestnanec ako ich koordinátor. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza podľa hovorkyne Jany Fedákovej zo siete nemocníc Svet zdravia z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku.



Minulý rok projekt realizovali v piatich nemocniciach Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote a Rožňave. Do projektu sa zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí strávili s pacientmi vyše 1170 hodín. Ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov.



Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Dunajskej Strede a Partizánskom.