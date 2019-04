Pamätník Ľ. Štúra v Štúrove sa po vyše troch rokoch stane realitou

Podľa predsedu MS Mariána Gešpera je úcta k osobnostiam vlastných dejín prirodzeným prejavom každého kultúrneho a historického národa, čoho vyjadrením bude aj tento pamätník.

Štúrovo 14. apríla (TASR) – Po viac ako troch rokoch sa stane realitou pamätník Ľudovíta Štúra v Štúrove. Na dunajskom nábreží Námestia slobody ho 12. mája odhalia zástupcovia Matice slovenskej (MS). „Aktuálne pokračujú dokončovacie práce na jeho osadenie,“ informovala hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková.



Myšlienka osadenia pamätníka Ľudovíta Štúra rezonovala v Štúrove viac ako dve desaťročia. Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na osadenie pamätníka začiatkom januára tohto roka. Mestské zastupiteľstvo však s jeho umiestnením na dunajskom nábreží nesúhlasilo. V novembri minulého roka prijalo uznesením stanovisko k iniciatíve Matice slovenskej v Štúrove.



"Vychádzajúc z názoru väčšiny obyvateľov nášho mesta mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s touto iniciatívou a protestuje proti zámeru Miestneho odboru (MO) MS v Štúrove umiestiť sochu Ľ. Štúra na nábreží Dunaja. Mestské zastupiteľstvo, ako aj obyvatelia Štúrova si vysoko vážia velikánov slovenského národa a oceňujú ich významné historické pôsobenie, vrátane Ľ. Štúra. Zároveň sme toho názoru, že umiestnenie sochy Ľ. Štúra na nábreží Dunaja je nevhodným a necitlivým zásahom do pokojného a mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov na území nášho mesta," uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň vyzvali Maticu slovenskú, aby zvážila a prehodnotila svoj zámer umiestniť sochu Ľ. Štúra na dunajskej promenáde.



Podľa predsedu MS Mariána Gešpera je úcta k osobnostiam vlastných dejín prirodzeným prejavom každého kultúrneho a historického národa, čoho vyjadrením bude aj tento pamätník. „Želáme si, aby verejnosť vnímala Ľudovíta Štúra v Štúrove aj ako symbol zmierenia a spolužitia všetkých občanov Slovenskej republiky. Veď Štúr sa zastával širokých más obyvateľstva bývalého Uhorska a pre Slovákov požadoval národnostné práva. Chcel v zásade len to, čo je dnes pre všetkých občanov Slovenska prirodzenou súčasťou ich demokratických práv,“ uviedol Gešper.



Podľa Margaréty Vyšnej z MO MS v Štúrove sú Slováci pevnou súčasťou mesta, tvoria takmer 29 percent obyvateľstva a ich percentuálne zastúpenie stúpa. „Ľudovít Štúr do Štúrova patrí, reprezentuje domáce slovenské obyvateľstvo, jeho dejiny, kultúru a hrdosť na Slovensko, ako aj 71-ročnú tradíciu novodobého pomenovania mesta,“ povedala Vyšná.



Podľa riaditeľa Slovenského historického ústavu MS Ivana Mrvu Ľudovít Štúr nepredstavuje pre Maďarov nepriateľský prvok, ktorý by mohol narušiť mier v meste. "Aj v súčasnosti je potrebné, aby maďarská menšina vedela, že Ľudovít Štúr spolupracoval rovnako s maďarskými činiteľmi, bol poslancom uhorského snemu a hlasoval za väčšinu marcových zákonov v roku 1848. Verejnosť by mala vnímať pamätník Ľ. Štúra v Štúrove ako symbol zmierenia v meste, kde bok po boku žijú rôzne národnosti," uviedol Mrva.