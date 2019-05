Pamätník Štefánika osadia pred Okresný súd v Poprade až na budúci rok

Ešte bývalé vedenie pritom malo zámer odhaliť pamätník pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky, respektíve teraz v máji ako pamiatku na sté výročie úmrtia M. R. Štefánika.

Poprad 19. mája (TASR) – Pamätník Milana Rastislava Štefánika osadia pred Okresný súd v Poprade až na budúci rok, udeje sa tak pri príležitosti 140. výročia jeho narodenia.



„Je už hotová samotná busta a aj projektová dokumentácia na realizáciu pamätníka, neboli však ešte vydané príslušné povolenia, takže by sa to nestihlo urobiť do mája tohto roka. Preto sa termín osadenia pamätníka i úpravy okolia presunul na budúci rok,“ zdôvodnila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.



Okrem busty budú súčasťou pamätníka aj dva kamenné bloky, ktoré majú symbolizovať priateľstvo a vzájomnosť Čechov a Slovákov. „Bude to veľký pamätník, vysoký cez tri metre, takže príprava celého projektu potrvá dlhšie,“ skonštatovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková. Pred samotným pamätníkom je navrhnutá aj malá dláždená plocha, priestor v okolí pamätníka, samotný pamätník, ako aj chodníky a spevnené plochy v celom priestore budú nasvietené. Sú tam tiež navrhnuté prvky drobnej architektúry. Priamo v pamätníku je integrovaná pietna plocha na uloženie kvetov a vencov s výrokom M. R. Štefánika. Celý priestor, vymedzený v úvode, bude pojatý ako malý mestský park.



Ešte bývalé vedenie pritom malo zámer odhaliť pamätník pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky, respektíve teraz v máji ako pamiatku na sté výročie úmrtia M. R. Štefánika. Ani jeden termín sa však nepodarilo stihnúť, a tak pamätník aj s bustou odhalia až na budúci rok. „Busta o rozmeroch meter krát meter sa momentálne nachádza v Tatranskej galérii, jej autorom je akademický sochár Ladislav Berák,“ doplnila hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová s tým, že náklady len na samotnú bustu boli na úrovni 30.000 eur.



Projekt osadenia pamätníka je podľa hovorkyne momentálne v štádiu prípravy pre zabezpečenie príslušných povolení. Samotné práce by sa mali začať na jar budúceho roka a potrvajú štyri až päť mesiacov. Zatiaľ na realizáciu nie sú v mestskom rozpočte vyčlenené peniaze. Horáková dodala, že náklady na sadové úpravy, spevnené plochy, chodníky, osvetlenie a osadenie pamätníka sa vyšplhajú na viac ako 80.000 eur. Slávnostné odhalenie busty je naplánované v druhej polovici budúceho roka.