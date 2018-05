Pamätník v Giraltovciach bol odhalený ešte počas prvej svetovej vojny

Odhalenie sa konalo 25. augusta 1918 za účasti vtedajších župných, okresných, ako aj cirkevných predstaviteľov.

Giraltovce 27. mája (TASR) – Pamätník ležiaceho leva v centre Giraltoviec odhalili počas prvej svetovej vojny na počesť padlých vojakov. Napriek tomu, že ho umiestnili pred budovu vtedajšieho okresného súdu, v minulosti ho premiestnili a neskôr sa znova vrátil na pôvodné miesto.



Odhalenie sa konalo 25. augusta 1918 za účasti vtedajších župných, okresných, ako aj cirkevných predstaviteľov. "Súvisí to priamo s tým, že keď prebiehali boje na Slovensku, tak prebiehali výlučne na severovýchode jeho dnešného územia a zasiahli aj niekdajšiu časť Giraltovského okresu. Okresní predstavitelia mali preto potrebu postaviť v meste pamätník, vzdať akýsi hold padlým, ktorí tu bojovali ešte v časoch, keď ruská cárska armáda prenikala do bývalého Rakúsko-Uhorska," uviedol pre TASR historik Adrián Eštok, ktorý sa zaoberá históriou Giraltoviec.



Boje na severovýchodnom Slovensku prebiehali v Giraltovskom okrese najmä v decembri 1914, keď sa podľa Eštoka front posunul k Šarišskému Štiavniku. "Potom sa obnovili na jar 1915 a front sa zastavil pri obci Okrúhle, čo je asi desať kilometrov od Giraltoviec. Práve na počesť aj týchto padlých vojakov bola odhalená plastika leva," priblížil historik.



"Pamätník je zaujímavý napríklad tým, že bol odhalený ešte počas prvej svetovej vojny. Na Slovensku máme množstvo pamätníkov, ktoré odkazujú práve na vojakov padlých v tejto vojne, ale boli odhalené zvyčajne po skončení vojny, alebo až v 20. rokoch. Sú na nich často vypísané konkrétne mená rodákov z obcí. Giraltovský pamätník mal mať skôr vlastenecký ráz. Samozrejme, bolo to pár mesiacov predtým, ako sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo," povedal Eštok.



O tom, prečo pamätník zobrazuje leva, vedomosť nemá. Neexistujú totiž pramene, ktoré by na to priamo poukazovali. "V každom prípade lev drží v labách uhorskú zástavu, malo to mať vlastenecký podtón. Inšpiráciou pre autora, akademického sochára Faragóa mohol byť Sečéniho reťazový most v Budapešti. Levy sa nachádzajú takisto v Humennom pred veľkým kaštieľom, takže ten motív môže práve znázorňovať akúsi silu alebo bojovnosť," skonštatoval Eštok.



Ako ďalej povedal, počas svojej 100-ročnej histórie pamätník zažil i presun na iné miesto. "V prvej polovici 70. rokov, keď stavali nový cestný ťah mestom, bol lev odobraný z podstavca a premiestnili ho pred budovu starej radnice, vtedajší mestský národný výbor. Tam bol niekedy až do konca 80. rokov, potom bol premiestnený na pôvodné miesto. Dnes sa nachádza opäť pred budovou bývalého okresného súdu a vytvára typickú giraltovskú scenériu. V pozadí je gréckokatolícky Chrám Matky ustavičnej pomoci, po jeho pravej strane je evanjelicky chrám a v diaľke vidno ešte rímskokatolícky Kostol svätých Cyrila a Metoda," dodal Eštok.