Pamätník v Nitrianskej Blatnici pripomína obete I. svetovej vojny

Nitrianska Blatnica 10. júna (TASR) - Dva vertikálne hranolovité pylóny, ukončené v hornej časti symbolom plameňa z medi, tvoria pamätník, ktorý v Nitrianskej Blatnici pripomína padlých vo svetových vojnách. Stojí na rázcestí uprostred obce. Jeho autormi sú akademický sochár Vladimír Maťovský a projektant Jozef Viceľ.



Oba pylóny sú osadené na nízkom podstavci, na jeho ľavom okraji je umiestnená pamätná tabuľa z mramoru s nápisom "Pamiatke padlých I. a II. svetovej vojny. Kto v srdciach žije, neumiera". Pamätník bol slávnostne odhalený 26. októbra 1969 pri príležitosti 25. výročia Slovenského národného povstania (SNP).



Z menného zoznamu padlých v oboch svetových vojnách je zrejmé, že Nitrianskej Blatnice a jej obyvateľov sa kruto dotkla predovšetkým prvá svetová vojna. Ľudské rezervy Rakúsko-Uhorska sa postupne vyčerpali a v roku 1918 museli narukovať všetci zdraví muži narodení v rokoch 1865 až 1900. Ako uvádza Ivan Mrva v monografii venovanej Nitrianskej Blatnici, ku koncu vojny slúžilo v armáde približne tri štvrtiny mužského obyvateľstva vo veku 18 až 50 rokov.



Z prvej svetovej vojny sa domov nevrátilo 57 mužov. "Keď vezmeme do úvahy suché štatistiky, zistíme, že straty boli mimoriadne vysoké. V rámci celého Uhorska pripadalo v priemere 28 mŕtvych na 1000 obyvateľov. V Nitrianskej Blatnici bol ale priemer bezmála dvojnásobne prekročený, pretože obec mala 1150 obyvateľov. To znamená, že jednotky, v ktorých naši vojaci bojovali, boli zvyčajne nasadzované na najnebezpečnejšie frontové úseky," konštatuje Mrva.



Na pamätníku sú uvedené aj mená obetí druhej svetovej vojny. Väčšina z nich sú obeťami ľudia, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov, z ktorých sa už nevrátili. Dvaja muži padli priamo v boji, Karol Bačkády zahynul na Dukle a Ján Gavura počas bojov v SNP.