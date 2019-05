Pamiatke M. R. Štefánika je venovaná Noc múzeí a galérií v Seredi

Popri prednáškach mestské múzeum pripravilo na Noc múzeí a galérií o 18.00 h koncert Československého komorného dua, predstavia sa český huslista Pavel Burdych a slovenská klaviristka Zuzana Berešová.

Sereď 18. mája (TASR) – Súčasťou programu sobotnej Noci múzeí a galérií v Mestskom múzeu – Fándlyho fare v Seredi sú prednášky venované 100. výročiu tragickej smrti vedca, vojaka a diplomata Milana Rastislava Štefánika. Uskutočnia sa o 15.30 a 17.00 h.



"Prvou je prednáška archivárky Evy Vrabcovej s názvom Spolok pre vybudovanie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi," informovala vedúca múzea Mária Diková. Tragická smrť Štefánika i jeho troch sprievodcov 4. mája 1919 otriasla kultúrnou verejnosťou i jeho priateľmi, medzi ktorými bol aj architekt Dušan Jurkovič. Na jeho návrh boli všetci pochovaní 11. mája 1919 na Bradle nad Košariskami. Na zasadnutí Telovýchovnej jednoty Sokol v Bratislave bol 9. októbra 1919 založený odbor pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi, ktorého cieľom bolo organizovať a realizovať zbierku na postavenie pomníka a založiť tak Spolok pre postavenie pomníka generálovi M. R. Štefánikovi.



"V prednáške bude prezentovaná táto téma prostredníctvom archívnych dokumentov, ktoré poukazujú aj na problémy, ktoré sa vyskytli, kým nebola mohyla dokončená a slávnostne odhalená," uviedla Diková.



Druhá prednáška Petra Macha z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa venuje téme Pozostalosť po generálovi M. R. Štefánikovi. "Umožní nahliadnuť do súkromia rodiny Štefánikovcov, poodhaľuje byrokratickú mašinériu prvej republiky a spolitizovanie celej kauzy," uviedla Diková. Pozostalosť bola v roku 1920 prevezená z Paríža do Československa, vláda sa usilovala odkúpiť ju od rodiny Štefánikovcov. Po dlhých rokovaniach sa to podarilo, využili ju pri vybudovaní Múzea československých légií v Prahe - Tróji. Osobitnú podkapitolu potom tvorí snaha previezť torzo generálovej pozostalosti z Tahiti.



Popri prednáškach mestské múzeum pripravilo na Noc múzeí a galérií o 18.00 h koncert Československého komorného dua, predstavia sa český huslista Pavel Burdych a slovenská klaviristka Zuzana Berešová. Od 10.00 do 14.00 h si môžu návštevníci múzea vyskúšať v tvorivej dielni vyrobiť aquamanile – nádobu na vodu. V Európe sa objavujú tieto nádoby v 11. storočí, používajú sa pri obradoch v kostoloch a táto tradícia umývania rúk sa prejavila i v živote šľachty a mešťanov. Nebola to len obyčajná nádoba, z ktorej sa nalievala voda na očistu rúk, ale zároveň odrážala úspech a bohatstvo samotného hostiteľa. Tvorivú dielňu povedie výtvarníčka Elena Chatrnúchová.