Pamiatku Jozefa Gabčíka si na jeho memoriáli uctilo vyše 200 bežcov

Žilina 26. mája (TASR) – Na 24. ročníku Memoriálu Jozefa Gabčíka, priameho účastníka atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha v roku 1942 v Prahe, si v sobotu uctilo jeho pamiatku vyše 200 bežcov, ktorí absolvovali trať z Rajeckých Teplíc-Poluvsia do Žiliny.



Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniela Zmeka potrebuje každá armáda svojich hrdinov. "Ľudí, ktorých môže mať ako vzor. A Jozef Gabčík, jeho osoba a životný osud je nádherným vzorom pre vojaka. Aj keď s tragickým osudom. Ako náčelníka generálneho štábu ma teší, že 5. pluk špeciálneho určenia je pomenovaný po tomto vzore a udržiava všetky tradície, týkajúce sa tejto osobnosti. A rozvíja ich ďalej. Už dnes má za sebou množstvo úloh, ktoré plnil v zahraničí, a ľudí, ktorí sa stali novodobými hrdinami. Či už je to kapitán Makovník, alebo rotmajster Fraštia," povedal Zmeko.



Víťazom memoriálu sa stal rotný Marek Mockovčiak z prešovského Práporu logistickej podpory. Na 11-kilometrovej trati nechýbalo podľa veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia Miroslava Gardla zdravotnícke zabezpečenie, občerstvenie a regulácia trate. "A ani najstarší účastník, 83-ročný autor myšlienky memoriálu Ján Hanák. Pred 24 rokmi prišiel s myšlienkou založiť memoriál na počesť Jozefa Gabčíka. Je pre nás veľká česť, že je tejto myšlienke stále verný," zdôraznil Gardlo.



"Sme radi, že môžeme propagovať nášho hrdinu a vojaka, ktorý splnil svoj rozkaz do posledného náboja. Posledným nábojom sa zastrelil, bohužiaľ. Ale Nemci by ho mučili a aj tak popravili. Taký bol osud Jožka Gabčíka," uzavrel viceprezident Klubu vojenských výsadkárov SR a predseda žilinského oblastného výboru František Glatter.