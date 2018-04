Park pred úradom práce zrekonštruujú v Prievidzi do konca augusta

Práce napredujú i na dome smútku na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici.

Prievidza 24. apríla (TASR)- Prievidžania a návštevníci mesta budú môcť začať využívať už koncom augusta vynovený park pred úradom práce v centre Prievidze. Uviedla to v utorok na kontrolnom dni na stavbe primátorka mesta Katarína Macháčková.



"Veľká časť stavebných prác je už aj dokončená. Robili sa chodníky, robia sa rôzne parkové úpravy, je tu už aj osvetlenie, ktoré je funkčné. To je tu veľmi potrebné, keďže vieme, že v tomto priestore sa v minulosti zdržiavali bezdomovci. Preto sme ho chceli otvoriť a vytvoriť z neho reprezentatívne územie," načrtla Macháčková.



V parku bude podľa nej zachovaná aj chrliaca voda ako spomienka na fontánu, ktorá tam bola, doplní sa tam nová výsadba zelene, ktorá bude rovnako reprezentatívna. "Vznikla tu aj nová požiadavka doplniť reflektor pri soche sv. Cyrila a Metoda, aby sa nasvietila a zvýraznila. To bude nad rámec projektu. Súčasťou projektu je aj petangové ihrisko, ktoré robil iný zhotoviteľ, bolo dopĺňané dodatočne," doplnila.



Stavebné práce dokončí zhotoviteľ zrejme skôr, ale zeleň potrebuje svoj čas, aby sa to tu zrekultivovalo a ošetrilo od burín, ale najneskôr 30. augusta práce firma ukončí, avizovala primátorka.



Dodávateľom diela je Stavis - Prievidza, spol. s r. o. Investícia vyjde samosprávu na takmer 228.000 eur.



Práce napredujú i na dome smútku na hlavnom cintoríne na Mariánskej ulici. Zrekonštruovanú stavbu má dodávateľ odovzdať mestu do konca novembra tohto roka. "Celá rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky, s čím sú značné komplikácie, ale myslím, že zatiaľ sa nám ich darí zvládať," skonštatovala Macháčková.



Dom smútku bude podľa nej komplexne zrekonštruovaný, pôjde o zateplenie, kanalizáciu, strechu, výmenu okien. "V interiéri sa bude riešiť to, že namiesto jednej rozlúčkovej miestnosti budú dve, čo umožní ľuďom vzdať pietu a každý bude mať viac súkromia. Budú tiež vymenené mraziace zariadenia za nové, kvalitnejšie. Chceme doriešiť i ozvučenie priestoru a klimatizáciu," priblížila.



Samospráva sa v tejto súvislosti snaží zachovať architektonický ráz budovy. "Zvažovali sme, že zväčšíme obradnú miestnosť, tým by sme však narušili celkový architektonický vzhľad. Ide totiž o jednu z pekných stavieb v Prievidzi," dodala primátorka.



Dodávateľmi prác sú spoločnosť SOAR sk, a. s., a SOAR, spol. s r. o., obe so sídlom v Žiline. Cena diela je dohodnutá na 362.002,74 eura.