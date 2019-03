Park v Senici prejde zmenami, niektoré stromy vyrúbu

Mesto sa pustilo do inventarizácie stromov v parku, keďže viacero z nich je v kritickom stave.

Senica 11. marca (TASR) – Mesto Senica začne s komplexnou údržbou mestského parku, v ktorom viacero stromov potrebuje zásah odborníkov. Vyplýva to z prvej inventarizácie stromov.



Mesto sa pustilo do inventarizácie stromov v parku, keďže viacero z nich je v kritickom stave. "Majú vysokú hodnotu, keďže ide väčšinou o staré stromy. Sú vzácne aj z toho dôvodu, že tvoria hodnotné biotopy pre mnohé živočíchy. Problémom je, že boli dlhé roky neudržiavané," uviedla Dana Ševčíková z Klubu ochrancov zelene – KOZEL.



Na mnohých stromoch sú defekty, ktoré vznikli nedostatočnou údržbou. Mestský úrad (MsÚ) v Senici preto vykonal prvú fázu inventarizácie a historickej analýzy stromov a ostatných drevín v parku. "V rámci atribútov boli hodnotené hlavne zdravotný stav, vitalita, poškodenie kmeňa a koruny, výskyt suchých vetiev, ale aj statická stabilita jednotlivých drevín," informovala Zuzana Gašparová z oddelenia výstavby a životného prostredia a dopravy MsÚ.



Výsledky analýzy sa sčítali a vznikol komplexný výsledok o zdravotnom stave jednotlivých drevín. Získané informácie potvrdili, že park je značne zanedbaný. V parku sa nachádza množstvo drevín, ktoré potrebujú zásahy rôzneho rozsahu, niektoré budú musieť byť odstránené, aby sa zabránilo nebezpečenstvu padnutých konárov či celých stromov. "Ošetrovanie drevín je komplexná sústavná činnosť, ktorá potrebuje systém. Nedá sa to urobiť v priebehu jednej sezóny," doplnila Ševčíková.



"Odstránenie drevín bude vykonávať spoločnosť Technické služby. Ďalšie, tie, ktoré sú náročnejšie, budú vykonávať na základe objednávky arboristi. Čo sa týka ďalších ošetrení ako sú orezy vetiev a koruny, budú sa posudzovať na základe náročnosti," spresnila Gašparová.



Niektoré stromy je potrebné odstrániť, ďalšie boli podstúpené na pravidelné pozorovanie. Plán výrubu je rozdelený do viacerých etáp, prvá bude prebiehať najmä v okolí ciest a chodníkov. Mesto podá žiadosť o výrub 37 drevín, ktoré majú rôzne štádium poškodenia, a na ďalších sedem, ktoré sú suché. Po výrube poškodených a suchých drevín sa začne s výsadbou nových.