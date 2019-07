Partizánska brigáda Kriváň pôsobila na východnom Slovensku

Partizánska brigáda Kriváň vznikla z príslušníkov bývalej partizánskej brigády Sergej, ktorá podporovala a pomáhala vojakom.

Bratislava 4. júla (TASR) – Východoslovenská obec Vinné bola oslobodená vojskami Červenej armády koncom novembra 1944. Ešte predtým sa tam však odohrali boje, pri ktorých prišli o život niektorí jej obyvatelia i členovia partizánskej brigády Kriváň. V archívnych dokumentoch Vojenského historického ústavu v Bratislave o tom vypovedá veliteľ brigády Jozef Vogl – Sokolovský.



Spomína si, ako kryli ústup svojich spolubojovníkov, keď Nemci začali obsadzovať Vinné. Niektorým sa však z obkľúčenia nepodarilo dostať a tí sa skrývali po domoch, stohoch, niektorí boli nútení zahrabať sa v hnoji.



„Nemci strieľajú na všetky strany, zapaľujú príbytky, stavby a stohy. Plamene šľahajú do výšky. Nadporučík Buček a jeho druhovia, skrývajú sa v hnoji až do noci a pod ochranou tmy, ušli z nepriateľského kruhu,“ uvádza v archívnom dokumente Vogl – Sokolovský.



Partizánska brigáda Kriváň vznikla z príslušníkov bývalej partizánskej brigády Sergej, ktorá podporovala a pomáhala vojakom. Začiatkom septembra 1944 sa k nej pripojilo asi 150 príslušníkov 2. východoslovenskej divízie. Boli to vojaci, ktorí odmietli splniť Nemcami vydaný rozkaz o odzbrojení po vypuknutí Slovenského národného povstania.



K nim sa následne pripájali aj iné menšie vojenské jednotky. Skupina sa nakoniec rozrástla asi na 400 príslušníkov. Brigáda viedla partizánsky spôsob boja a velil jej podplukovník Jozef Vogl-Sokolovský. V jej štruktúrach figurovalo päť oddielov, ktoré niesli mená Jánošík, Sloboda, Hurban, Žula a Štefánik.



Brigáda pôsobila v katastri vyše dvadsiatich obcí na východnom Slovensku, v priestore Vyšná Jablonka až po Pčoliné. Štáb brigády Kriváň sídlil v obci Zubné. Na konci septembra 1944 sa po ťažkých bojoch s nemeckou armádou podarilo oddielu Jánošík a zvyškom oddielov Hurban a Štefánik pripojiť sa k sovietskej armáde.



Štáb brigády a oddiely Sloboda a Žula sa stiahli pod vrch Kyjov. V októbri 1944 bola brigáda podradená podplukovníkovi Viliamovi Talskému, z oddielov sa stali roty a brigáda nadviazala spoluprácu s miestnymi menšími partizánskymi oddielmi – Jastrab, Veža a Borkaňuk.



Činnosť brigády spočívala v diverzných akciách na miestnych cestách a lesných priechodoch, spravodajskej činnosti a najmä prepadoch nemeckých jednotiek. Začiatkom novembra 1944 tábor Kriváňa pod Kyjovom prepadla skupina Vlasovcov a rozdrvila ho na malé skupinky a jednotlivcov. Tí sa potom postupne do konca novembra samostatne pripojili k Červenej armáde.