Partizánska ZŠ má už k dispozícii zrekonštruovaný atletický areál

Športový areál prešiel komplexnou rekonštrukciou, starú dráhu nahradili novou tartanovou, pribudli tam i dve nové doskočiská.

Partizánske 4. októbra (TASR) - Nová tartanová dráha či multifunkčné ihrisko sú súčasťou zrekonštruovaného areálu pri Základnej škole (ZŠ) Rudolfa Jašíka v Partizánskom. Vynovené športovisko odovzdali do užívania verejnosti vo štvrtok.



Športový areál prešiel komplexnou rekonštrukciou, starú dráhu nahradili novou tartanovou, pribudli tam i dve nové doskočiská. Je tam i samostatný sektor pre hod guľou, hod kriketovou loptičkou a nové multifunkčné ihrisko. Investícia vrátane rekonštrukcie časti oplotenia areálu predstavovala viac ako 320.000 eur.



Atletický areál v ZŠ, ktorá vznikla pred 50 rokmi, začali budovať žiaci, učitelia a dobrovoľníci. "Mám z toho veľkú radosť, pretože za 50 rokov síce údržba stále prebiehala, robili sme, čo sme mohli, ale aj napriek tomu areál nespĺňal všetky požiadavky, predovšetkým na hygienu a zdravie detí," podotkla riaditeľka ZŠ Dagmar Pučeková.



Areál je podľa nej veľkým krokom k tomu, aby sa mohla na tejto škole rozvíjať atletika. "Počas vyučovania ho bude využívať naša škola, začali tu fungovať aj atletické krúžky, ale určite bude aj pre verejnosť. Budú tu môcť trénovať hokejisti, futbalisti, uvidíme, čo všetko prinesie čas a ako sa v budúcnosti rozhodneme," priblížila.



"Atletika je základný šport, ktorý je v podstate štartovacím pre všetky druhy športov a mali by ním prejsť všetky deti. Je po nej obrovský dopyt. A tento areál tým, že je všešportový, vytvára podmienky, aby deti v dnešnej dobe, v 21. storočí, mohli športovať na modernom povrchu, ktorý okrem toho, že je pekný, spĺňa vyššie štandardy," skonštatoval prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.



Na Slovensku je to podľa neho s podobnou infraštruktúrou veľmi kritické. "Infraštruktúra je žalostná a som veľmi rád, že Partizánske prišlo s rekonštrukciou ako jedno z prvých miest. Takže sa veľmi tomu tešíme a verím, že povzbudia ďalších, že to mestá a školy dokážu zvládnuť," dodal.