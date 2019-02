Partizánske by mali vyjsť obedy zadarmo pre školákov asi 100.000 eur

Samospráva Partizánskeho zvažuje, že sa obráti na vládu SR o financie z rezervy.

Partizánske 6. februára (TASR) - Samosprávu Partizánskeho by malo vyjsť sociálne opatrenie v podobe obedov zadarmo pre školákov asi 100.000 eur. Odhadol to primátor Jozef Božik, ktorý však zároveň upozornil, že miestne školské jedálne budú mať pre nízku nezamestnanosť v meste problém nájsť pracovné sily.



"V Partizánskom je zatiaľ v línii predškolákov všetko v poriadku, pretože ide o materské školy, ktoré sú zvyknuté, že všetky deti odoberajú obedy. V prípade základných škôl je tá situácia podstatne horšia. Dal som si vyčísliť, aké náklady to predstavuje ročne pre mesto navyše oproti tým, ktoré boli doteraz," načrtol Božik.



Vychádza to podľa neho na 102.000 eur. "Z toho 44.000 eur sú náklady na nových pracovníkov a pracovníčky, je to 5,5 zamestnanca. Ďalej 12.000 eur súvisí s rekonštrukciou priestorov. Najväčší problém máme v Základnej škole Rudolfa Jašíka, kde potrebujeme zväčšiť priestory školskej jedálne, pretože neprestravujeme deti. Potom sú tam režijné náklady súvisiace s novým materiálom, pokiaľ ide o taniere, lyžičky, poháre. A samozrejme, v neposlednom rade ideme investovať a musíme investovať aj do vybavenia kuchýň," spresnil.



Jednoduché nebude podľa Božika ani získať personál do jedální. "Partizánske má momentálne nezamestnanosť na úrovni 2,9 percenta, máme viac ako 380 voľných pracovných miest a pracovné miesto kuchárky nie je práve to najlukratívnejšie a dobre platené. Nájsť 5,5 zamestnanca nemusí byť úplne jednoduché. Zároveň sme v rámci Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) pripravení opäť otvoriť túto tému na rokovaní s vládou," doplnil s tým, že sa obáva, že obedy zadarmo budú viesť aj k vyššiemu plytvaniu s potravinami.



Samospráva Partizánskeho zvažuje, že sa obráti na vládu SR o financie z rezervy. "Všetko ukážu ich parametre, čo všetko budú ochotní podporiť a pre akých primátorov a starostov to bude určené. Nemôžeme totiž vylúčiť, že tam môže zohrávať svoju úlohu aj politická afinita," dodal primátor.



Na základe dohody so ZMOS štát poskytne mestám a obciam v súvislosti so zavedením obedov zadarmo na školách navyše financie na technické a personálne zabezpečenie tohto opatrenia.



Ministerstvo financií SR vyčlení popri dotácii aj prostriedky na technické vybavenie jedální. Malo by ísť o dva milióny eur. A zároveň rezort práce zo svojej kapitoly vyčlení prostriedky na pomoc pre personálne kapacity. Malo by ísť o 1000 ľudí, ktorí budú ako pomocné sily pomáhať v jedálňach. Ministerstvo práce zabezpečí ich plat a plus ešte dá zriaďovateľom 60 eur na osobu na ďalšie výdavky, ktoré by s tým súviseli.



Súčasťou dohody pri tomto opatrení so ZMOS je aj to, že združenie zabezpečí jeho zavedenie do praxe. Zároveň ZMOS prisľúbilo, že ak sa vyskytnú školy, kde bude výška dotácie na obed viac ako 1,20 eura, nebudú žiadať od rodičov doplatenie rozdielu.