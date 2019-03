Partizánske chce vybudovať v Šimonovanoch multifunkčné ihrisko

Predloženie žiadosti na získanie dotácie odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní minulý týždeň.

Partizánske 5. marca (TASR) - Samospráva Partizánskeho chce v Šimonovanoch vybudovať multifunkčné ihrisko. Na svoj zámer bude žiadať financie z Úradu vlády SR v rámci výzvy Podpora rozvoja športu na rok 2019.



"Do tejto výzvy sme sa zapojili počas minulého roka a boli sme čiastočne úspešní. Teraz plánujeme predložiť projekt vybudovania multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna FK Šimonovany," uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Tento projekt je podľa nej súčasťou priorít mestskej časti Šimonovany. "Máme naň alokované prostriedky v rozpočte mesta a v prípade, že by sme získali prostriedky z úradu vlády, mohli by sme tie vlastné použiť na ďalšie iné účely," dodala.



Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 80.000 eur. Mesto by sa v prípade úspešnej žiadosti malo na financovaní zámeru podieľať sumou vo výške 56,25 percenta, čo predstavuje 45.000 eur.



Predloženie žiadosti na získanie dotácie odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní minulý týždeň.