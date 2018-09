Partizánske chce z eurofondov vybudovať priepustné spevnené plochy

Projekty partizánskej samosprávy sa podľa primátora Jozef Božika dotýkajú troch lokalít v rámci mesta.

Partizánske 27. septembra (TASR) - Samospráva Partizánskeho má záujem vybudovať na troch rôznych miestach v meste spevnené plochy s priepustným povrchom. Na realizáciu projektov, ktorými sleduje zabezpečenie vodozádržných opatrení, chce získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).



"Tieto vodozádržné opatrenia sa realizujú z titulu adaptácie urbanizovanej časti mesta k novým klimatickým pomerom. Snahou Slovenskej republiky a Európskej únie je vytvárať také spevnené plochy, pod ktorými budú objekty, ktoré budú vodu zadržovať, a tým ju budú postupne uvoľňovať buď do podložia, respektíve na voľné vyparovanie tak, aby situácia z hľadiska mikroklímy aj v našom meste bola čo najlepšia," uviedol primátor Jozef Božik.



Projekty partizánskej samosprávy sa podľa neho dotýkajú troch lokalít v rámci mesta. "Tá prvá je ulica Rudolfa Jašíka za dnešným úradom práce, kde je spevnená plocha už niekoľko desaťročí značne poškodená. Okrem nej máme ďalšiu lokalitu za mestským úradom a ďalšia lokalita, veľmi dôležitá, je v blízkosti podchodu a vstupu do bývalých Závodov 29. augusta, kde takisto stoja motorové vozidlá a spevnená plocha je maximálne atomizovaná," konkretizoval.



Financie na svoje zámery chce radnica získať z výzvy, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu klimatických podmienok v mestách. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov predstavuje 194.520 eur pre každý z troch projektov. Spolufinancovanie mesta je vo výške piatich percent z tejto sumy.



Ďalším projektovým zámerom, na ktorý bude samospráva žiadať financie z OP KŽP, je nízkouhlíková stratégia, ktorá súvisí s energetickými auditmi jednotlivých mestských budov tak, aby sa radnica mohla v budúcnosti uchádzať o financie na ich modernizáciu či zvyšovanie energetickej efektívnosti. "Cieľom je, aj z hľadiska zákona, modifikovať a aktualizovať energetickú koncepciu mesta tak, aby jej súčasťou bola aj nízkouhlíková stratégia, ktorá je zákonnou podmienkou. Zároveň má mesto zákonnú povinnosť aktualizovať budúci rok koncepciu a my chceme týmto projektom zabezpečiť, aby bola hradená z európskych zdrojov," ozrejmil primátor.



Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú maximálne 31.200 eur, spolufinancovanie mesta je vo výške 1560 eur.



Zapojenie sa do výziev a prípadnú finančnú spoluúčasť mesta odobrili na svojom rokovaní tento týždeň i tamojší mestskí poslanci.