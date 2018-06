Na ďalších paneloch v Partizánskom majú byť vyobrazení športovci

Vybraní ôsmi slovenskí športovci doplnia už štvoricu grafiti portrétov tenisky Dominiky Cibulkovej, chodca Mateja Tótha, cyklistu Petra Sagana a hokejistu Zdena Cháru.

Partizánske 4. júna (TASR)- Portréty zobrazujúce slovenské športové osobnosti by mali pribudnúť na ďalších ôsmich paneloch, ktoré oddeľujú železničnú stanicu a koľaje od cesty v Partizánskom. Radnica v tejto súvislosti iniciovala anketu, kde sa obyvateľov pýta, koho zo športovcov tam namaľujú. Informoval TASR primátor Jozef Božik.



Anketu zverejnila samospráva na oficiálnej stránke mesta. Svoj hlas 50 vybraným športovcom, medzi ktorými je tragicky zosnulý hokejista Pavol Demitra, paralympionik Radovan Kaufman, biatlonistka Anastasia Kuzminová či horolezec Peter Hámor, môže verejnosť odovzdať do 15. júna. Obyvatelia môžu hlasovať aj prostredníctvom anketových lístkov v mestskom týždenníku.



Vybraní ôsmi slovenskí športovci doplnia už štvoricu grafiti portrétov tenisky Dominiky Cibulkovej, chodca Mateja Tótha, cyklistu Petra Sagana a hokejistu Zdena Cháru. Nastriekanie ich podobizní zabezpečilo mesto ešte vlani. Podľa Železníc SR (ŽSR), ktoré sú majiteľmi panelov, bez ich vedomia. Radnica sa vtedy bránila, že o prenájom majetku štátnej spoločnosti sa snažila rok a pol, no bez odozvy.



Panely chce mesto naďalej získať do prenájmu, podľa primátora je rokovanie so ŽSR tesne pred podpisom zmluvy.