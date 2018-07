Okresný úrad Trenčín mal porušiť pri povolení skládky zákon

S vyvážaním odpadu nie sú spokojní obyvatelia Šimonovian, kadiaľ nákladné autá chodia.

Partizánske 16. júla (TASR)- Okresný úrad (OÚ) Trenčín mal pri povolení na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu v partizánskej mestskej časti Šimonovany porušiť zákon. Urobiť to mal nedodržaním lehoty, čím mal znemožniť mestu vyjadriť sa k činnosti. Upozornil na to primátor Partizánskeho Jozef Božik. OÚ Trenčín v reakcii chybu svojich úradníkov priznal.



Zámer využiť odpad na povrchovú úpravu terénu na svojom pozemku v Šimonovanoch predložilo na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) Poľnohospodárske družstvo podielnikov (PDP) Veľké Uherce ešte v marci tohto roka. OÚ Partizánske následne rozhodol, že sa zámer nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní. Jeho rozhodnutie, v ktorom poukázal na dodržanie zákona o odpadoch, nadobudlo právoplatnosť 21. mája.



Medzitým, pred uplynutím lehoty na odvolanie, ešte 15. mája, však OÚ Trenčín udelil PDP Veľké Uherce súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu. "Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín je vydané protizákonne, pretože v zmysle platnej právnej úpravy účastníkom konania malo byť mesto. Mesto bolo obídené, mestu nebol vytvorený priestor na to, aby sa mohlo zapojiť do konania s tým, že chcelo zabezpečiť čo najväčší komfort občanov, žijúcich v mestskej časti Šimonovany," uviedol Božik.



Práve týmto rozhodnutím v extrémne rýchlej časovej lehote, odvolávajúc sa na dokument, ktorý nie je právoplatný, OÚ v Trenčíne podľa neho povolil vytvorenie skládky inertného materiálu, pričom to v mestskej časti vytvorilo obrovskú nevôľu v radoch občanov. "Mesto Partizánske sa domáha, aby Okresný úrad Trenčín začal konať v zmysle zákona a aby obnovil konanie v správnom konaní, a aby boli vypočuté požiadavky mesta, rešpektujúc požiadavky občanov, ktorí žijú v predmetnej lokalite," dodal.



OÚ Trenčín na základe osobného vysvetlenia a preštudovaní spisovej dokumentácie priznal, že jeho odbor starostlivosti o životné prostredie porušil platné právne predpisy, uviedol v reakcii prednosta OÚ Trenčín Jozef Stopka. Ten podľa svojich slov požiadal zodpovedných zamestnancov vecne príslušného odboru, aby okamžite konali a bezodkladne nariadil obnovu konania z dôvodu, že mestu Partizánske bola odňatá možnosť zúčastniť sa konania vo veci vydania predmetného súhlasu.



"Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Trenčín pri vydávaní súhlasu takisto prehliadol skutočnosť, že rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa zákona EIA nebolo v čase vydania súhlasu ešte právoplatné," ozrejmil ďalej Stopka.



V rámci zisťovacieho konania, ktoré realizoval OÚ Partizánske a následne vydal rozhodnutie, neboli podľa neho zo strany mesta Partizánske vznesené závažné pripomienky a aj preto zamestnanci OÚ Trenčín predpokladali, že nikto z účastníkov, ktorí boli oslovení v zisťovacom konaní, nepodá odvolanie voči rozhodnutiu OÚ Partizánske. "Samozrejme, že toto ich neospravedlňuje, čo sa týka právnej stránky posúdenia veci. Zodpovední zamestnanci sú v kontakte s vedením PPD Veľké Uherce, ako aj so zamestnancami Mestského úradu Partizánske a vec konzultujú. Voči zodpovedným zamestnancom odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Trenčín, ktorí v danej veci rozhodovali, budú vyvodené dôsledky," dodal.



S vyvážaním odpadu nie sú spokojní obyvatelia Šimonovian, kadiaľ nákladné autá chodia. Poukázali na neúmerné zaťaženie vozoviek, ktoré sú v zlom stave, tiež prašnosť. Mesto chce v tejto súvislosti zabezpečiť, aby sa tieto problémy eliminovali.