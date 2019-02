Partizánske prispeje z rozpočtu školám na projekty, ktoré vyberú žiaci

Samospráva po novom umožní žiadať o dotáciu aj subjektom, ktoré nie sú registrované na dve percentá z daní, z toho dôvodu, že tak nemohli urobiť pre krátkosť času svojej existencie.

Partizánske 27. februára (TASR)- Samospráva Partizánskeho prispeje z rozpočtu mesta školám na realizáciu projektov, ktoré si vyberú sami žiaci. Nový projekt zohľadnila i vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) o poskytovaní dotácií, ktoré na svojom rokovaní v utorok (26. 2.) schválili mestskí poslanci.



"Zmeny reflektujú väčšinou aktuálnu situáciu, ktorú sme riešili v posledných týždňov," povedala prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Významným prvkom, ktorý je veľmi inovatívny a samospráva ho zavádza týmto VZN, je podľa nej projekt Participatívna škola. "Ponúkame všetkým školám v meste urobiť si svojou internou súťažou výber projektu, ktorým sa škola bude uchádzať o sumu 500 eur. K tejto téme sme mali aj poradu s riaditeľmi základných škôl a dohodli sme sa, že do konca tohto školského roka prebehnú vnútorné brainstormingy, teda generovanie projektov. Samotný projekt sa spustí aj podpisom memoranda o spolupráci na začiatku ďalšieho školského roka," priblížila.



Samospráva po novom umožní žiadať o dotáciu aj subjektom, ktoré nie sú registrované na dve percentá z daní, z toho dôvodu, že tak nemohli urobiť pre krátkosť času svojej existencie. "Významná vec vo vzťahu k žiadateľom je aj to, že s postupujúcou elektronizáciou si úrad bude môcť vyžiadať elektronicky z dostupných registrov podklady. To znamená, že niektoré podklady, ktoré sú súčasťou žiadosti o dotáciu, nebude potrebné dokladať v papierovej podobe. Ale žiadateľ bude len spolupracovať pri tom, aby sme jednotlivé doklady získali z verejne prístupných registrov," dodala Jakubíková.