Partizánske zakúpilo druhý defibrilátor, nachádza sa na kúpalisku

Po ukončení letnej sezóny bude podľa neho defibrilátor presunutý do priestorov mestského zimného štadióna, ktorý ľudia navštevujú predovšetkým počas jesene, zimy a jari.

Partizánske 12. júla (TASR)- Samospráva Partizánskeho zakúpila laický defibrilátor. Ide už o v poradí druhý prístroj v meste, ktorý bude môcť verejnosť využiť na poskytnutie prvej pomoci ľuďom so zástavou srdca.



"Mesto Partizánske v spolupráci s Technickými službami ako prevádzkovateľom letného kúpaliska Dúha rozhodlo, že zakúpime druhý laický defibrilátor, a to preto, aby sme v prípade zástavy srdca vedeli poskytnúť urýchlenú pomoc," uviedol vo štvrtok pre TASR primátor Jozef Božik.



Po ukončení letnej sezóny bude podľa neho defibrilátor presunutý do priestorov mestského zimného štadióna, ktorý ľudia navštevujú predovšetkým počas jesene, zimy a jari, čo znamená, že prístroj bude mať plnohodnotné celoročné využitie. "Ďalší defibrilátor má k dispozícii mestská polícia a mestský úrad tak, aby sme tu na námestí, prípadne, kdekoľvek je to potrebné, kde je aj hliadka mestskej polície, dokázali okamžite poskytnúť pomoc pri zástave srdca," ozrejmil.



Zakúpením druhého defibrilátora samospráva čiastočne reaguje aj na situáciu zo začiatku letnej sezóny, keď na kúpalisku Dúha zomrel jeden z jeho návštevníkov. "Ale je pravdou, že tento defibrilátor by v tomto prípade nepomohol, pretože išlo o masívny infarkt myokardu a v takomto prípade je defibrilátor absolútne zbytočný," dodal primátor.