Záujmy obyvateľov Partizánskeho bude zastupovať menej poslancov

K 18. máju malo Partizánske 22.105 obyvateľov. Na jedného poslanca tak pripadá 1052,62 obyvateľa s trvalým pobytom.

Partizánske 26. júna (TASR) - Nasledujúce štyri roky bude záujmy obyvateľov Partizánskeho hájiť v mestskom zastupiteľstve (MsZ) menej poslancov. Zníženie počtu členov mestského parlamentu z 25 na 21 odobrili tamojší mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



"Iniciatíva prišla zo všetkých troch poslaneckých klubov, ktoré sú v mestskom zastupiteľstve, v snahe efektivizovať činnosť samosprávy vo väzbe na znižujúci sa počet obyvateľov, čo je celoslovenský trend. Z 25 poslancov prechádzame na 21 s tým, že návrh stredopravej koalície bol znížiť počet na 19 poslancov," povedal pre TASR primátor Jozef Božik.



Ku zníženiu poslancov podľa neho dochádza v obvodoch, kde došlo k najväčšiemu poklesu obyvateľov, a to je sídlisko Šípok a sídlisko Luhy, ktoré je zložené z dvoch volebných obvodov. "Na sídlisku Šípok sme prišli o 1200 občanov, na Luhoch sme prišli spoločne v oboch obvodoch o 1066 občanov," spresnil.



K 18. máju malo Partizánske 22.105 obyvateľov. Na jedného poslanca tak pripadá 1052,62 obyvateľa s trvalým pobytom. Mesto Partizánske môže mať v zmysle zákona o obecnom zriadení 15 až 25 poslancov.



Mestských poslancov si budú vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré majú byť na jeseň tohto roka, voliť obyvatelia ako doposiaľ, v deviatich volebných obvodoch.



Vo volebnom obvode Centrum budú vyberať štyroch poslancov, Luhy I. troch namiesto štyroch, Luhy II. dvoch namiesto troch, Štrkovec dvoch, Šimonovany dvoch, Šípok štyroch namiesto šiestich, Veľké Bielice dvoch, Malé Bielice jedného a Návojovce jedného poslanca.



"Ja sa priznám, že pôvodne som dával návrh na 25 poslancov, ale akceptujem to, že samosprávy s počtom obyvateľom vyšším, ako má mesto Partizánske, majú menej poslancov. Keďže samotní poslanci prišli s touto iniciatívou, snažil som sa navrhnúť kompromis, že nejsť z 25 hneď na 19, ale je tam medzičlánok 21. Čo je výhoda v tom, že jedna tretina, ktorá je uvádzaná v zákone o obecnom zriadení, bude tvoriť mestskú radu, čiže ide o sedem poslancov," ozrejmil ďalej Božik.



Počet 21 poslancov považuje primátor podľa svojich slov za optimálne riešenie a pokiaľ by došlo k ďalšiemu znižovaniu obyvateľov, dôjde úplne prirodzene aj ku znižovaniu poslancov. "Mesto nepotrebovalo ani zákon, aby sa cez poslanecké kluby navrhlo postupne znižovať počet poslancov tak, aby reflektoval počet obyvateľov mesta," podčiarkol.



S návrhom znížiť počet členov MsZ z 25 na 21 sa nestotožnili tí súčasní mestskí poslanci, ktorí navrhovali ich zníženie na 19.



Mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok ešte schválili, že budúci primátor bude vykonávať svoju funkciu na stopercentný pracovný úväzok.