Partizánske zvýši úhrady za poskytovanie sociálnych služieb

Nové ceny budú platiť od 1. júna tohto roka.

Partizánske 2. mája (TASR) - Samospráva Partizánskeho chce motivovať ľudí bez domova, ktorí využívajú služby miestneho útulku a majú stály príjem, aby si hľadali inú formu bývania a zamestnanie. Dosiahnuť to chce zvýšením úhrady za poskytnutie služby v útulku. K zvýšeniu úhrad pristúpi aj pri ďalších sociálnych službách.



Zmenu v cenníkoch za poskytovanie vybraných sociálnych služieb a ďalších súvisiacich činností prostredníctvom aktualizácie miestnej normy odobrili na svojom rokovaní tento týždeň tamojší mestskí poslanci. Nové ceny budú platiť od 1. júna tohto roka.



"Aktualizácia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o úhrade za sociálne služby reflektuje to, čo sa nám deje pri hospodárení v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. A takisto v opatrovateľskej službe, ktorú poskytuje priamo mesto prostredníctvom mestského úradu (MsÚ)," uviedla prednostka MsÚ v Partizánskom Dáša Jakubíková.



Radnica podľa nej prepočítala takzvané ekonomicky oprávnené náklady, ktoré ukazujú, že náklady na všetky služby každoročne rastú, čo je v podstate prirodzené, keďže najväčšiu časť nákladov tvoria tie personálne a tie rastú aj vplyvom minimálnej mzdy. "Z tohto dôvodu sme veľmi citlivo zvažovali, do akej miery tento rast nákladov prenesieme na klienta a do akej miery sme schopní tento nárast sanovať priamo v zariadení, respektíve prostredníctvom mestského rozpočtu," ozrejmila.



Samotná aktualizácia VZN znamená, že sa vo všetkých službách cenník zvyšuje. "V jednotlivých pobytových službách je to zvýšenie v jednotlivých položkách služieb, ktoré sa poskytujú. To znamená ubytovanie, stravovanie a doplnkové služby. V priemere to znamená, že v domove - zariadení pre seniorov vzrastie úhrada približne o 30 eur mesačne. Takisto nám vzrastie úhrada v dennom stacionári, kde máme položku počítanú na deň. V zariadení opatrovateľskej starostlivosti vzrastie úhrada približne o 40 eur na mesiac. Ale toto súvisí aj s tým, že zariadenie prešlo vlani radikálnou rekonštrukciou," spresnila Jakubíková.



Veľká polemika podľa nej bola o tom, do akej miery sanovať opatrovateľskú službu, v posledných rokoch totiž mesto registruje nárast záujmu o ňu, čo znamená každoročne zvyšujúci sa počet poskytovaných hodín. "Náklady v minulom roku boli približne 260.000 eur. Klienti k tejto sume prispeli hodnotou 53.000 eur, to znamená, že ten nepomer je dosť výrazný," poznamenala prednostka MsÚ.



Zvýšenie sa dotkne aj upratovania v domácnosti, naopak, zmena nenastane pri donáškovej službe obedov. Ostatné služby sa zvýšia priemerne o 30 centov. V prípade útulku pri ľuďoch bez príjmu sa úhrada nezmení, bude vo výške 1,80 eura na deň. Klienti s trvalým príjmom, ktorý prevyšuje dávku v hmotnej núdzi, budú po novom platiť tri eurá na deň.