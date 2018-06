NEVIDELI STE HO? Tento muž ukradol zubné kefky a zbil pracovníka SBS

V prípade, že by niekto z občanov vedel k osobe neznámeho muža poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, mal by ich oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158.

Zvolen 11. júna (TASR) - Polícia vo Zvolene pátra po neznámom mužovi, ktorý 17. mája 2018 v hypermarkete na Obchodnej ulici vo Zvolene ukradol šesť elektrických zubných kefiek a holiaci strojček. Tovar, s ktorým prešiel cez pokladničnú zónu bez zaplatenia, bol vyčíslený na viac ako 455 eur.



"Muža za pokladničnou zónou čakal pracovník SBS. Neznámy začal s ukradnutým tovarom utekať z predajne, pričom pred hlavným vchodom do predajne ho pracovník SBS chytil. Vtedy neznámy muž tašku s tovarom pustil a udrel pracovníka SBS dvakrát päsťou do tváre. Následne sa mu vytrhol a z miesta ušiel," priblížila banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.







V prípade, že by niekto z občanov vedel k osobe neznámeho muža poskytnúť akékoľvek bližšie informácie, mal by ich oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na známom telefónnom čísle 158.