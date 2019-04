PÁTRANIE: Polícia hľadá 23-ročnú Lindu z Bratislavy, má ísť do väzenia

Bratislava 3. apríla (TASR) – Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 23-ročnej Linde (pôvodne Slavomíre) Vrábelovej z Bratislavy. Má ísť do väzenia. TASR o tom informovala v stredu bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



"Po hľadanej žene bolo vyhlásené pátranie na základe príkazu na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, ktorý vydal sudca Krajského súdu v Bratislave," uviedla.



Akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k vypátraniu hľadanej ženy, možno oznámiť na bezplatné číslo polície 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Tiež možno políciu kontaktovať cez oficiálnu stránku na sociálnej sieti, a to formou súkromnej správy.











UPOZORNENIE: TASR vydá k správe policajné foto.











zub vs